Tragèdia a Còrdova: Mor un jove de 16 anys després de ser apunyalat en ple carrer

La tranquil·litat de la nit cordovesa es va trencar l'1 de febrer amb un succés que ha commocionat tota la ciutat. Un jove de tan sols 16 anys va ser apunyalat en ple carrer, en una zona freqüentada per joves durant els caps de setmana. I és que malgrat la ràpida actuació dels serveis d'emergència, la seva vida no va poder ser salvada.

La tragèdia va tenir lloc al carrer Judería, dins del recinte firal d'El Arenal. Eren les 22:20 hores quan el servei d'emergències 112 va rebre una trucada alertant d'una agressió. En qüestió de minuts, es va activar el protocol de resposta i es van mobilitzar els equips sanitaris i agents de la Policia Nacional. No obstant això, la gravetat de la ferida marcaria el fatídic desenllaç.

El menor presentava una ferida greu a l'abdomen. Fins al lloc es van desplaçar els sanitaris i agents de la Policia Nacional. La víctima va ser traslladada d'urgència a l'hospital Reina Sofia després de l'agressió.

Els metges van intentar estabilitzar-lo, però la gravetat de la lesió va fer impossible salvar-li la vida. Poc després del seu ingrés, es va confirmar la seva defunció, un desenllaç que ha deixat consternats els seus familiars i amics.

La investigació continua oberta

Les autoritats han obert una investigació per esclarir què va ocórrer. De moment, no hi ha detinguts, encara que la Policia Nacional ja té identificat el presumpte agressor. Els agents treballen per localitzar-lo i procedir a la seva detenció.

D'altra banda, l'arma amb la qual es va cometre l'atac encara no ha estat trobada. No s'han ofert detalls sobre les circumstàncies exactes del crim, ni sobre el nombre de persones implicades en l'agressió.

Una zona amb gran afluència juvenil

El Arenal és un punt habitual de reunió per a joves, especialment durant els caps de setmana. Molts acudeixen a aquesta zona per socialitzar i gaudir del temps lliure.

Per ara, es desconeix si la víctima i l'agressor tenien algun tipus de relació prèvia. Tampoc s'ha confirmat si l'atac va estar vinculat a una discussió o a un possible altercat entre diversos grups.

La notícia ha generat inquietud a Còrdova, on s'espera que les autoritats esclareixin els fets tan aviat com es pugui. La Policia manté obertes diverses línies d'investigació i continua recollint informació. Les declaracions de testimonis poden ser clau per determinar què va ocórrer en els moments previs a l'agressió.