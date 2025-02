Commoció per la mort de Karilenia, una mare de 3 fills assassinada a Astúries

La localitat asturiana de Sama es troba consternada després d'un crim que ha deixat en xoc la comunitat. Karilenia, la víctima, que era mare de tres fills menors d'edat, va perdre la vida de manera violenta al centre del municipi. La tragèdia va ocórrer la nit d'ahir, 31 de gener, als voltants del parc Dorado, on la dona va ser atacada amb una arma blanca.

El presumpte autor del crim és la seva parella sentimental, Francisco, de 74 anys. La relació entre ambdós era recent, però la discussió que va precedir l'atac va deixar en evidència la violència que es va desfermar aquella nit. Testimonis presencials van relatar la seqüència dels fets, que va començar dins del domicili que compartien.

Una discussió que va acabar amb la mort de Karilenia

Els primers indicis apunten que l'agressió va començar a l'interior del pis on residia la parella, tal com recull El Comercio. Segons el testimoni d'una veïna, la baralla va començar cap a les 22 hores amb crits i cops. Poc després, la parella va sortir al carrer, on la disputa va continuar davant del portal de l'edifici.

La testimoni, en treure el cap per la finestra, va observar com Francisco semblava estar colpejant Karilenia. Alarmada per la situació, la veïna li va advertir que trucaria a la Policia. Va ser aleshores quan l'agressor va girar sobre si mateix i va deixar al descobert que portava a la mà un ganivet.

En un intent desesperat per salvar-se, Karilenia va aconseguir córrer uns metres fins a l'entrada del parc Dorado. No obstant això, es va desplomar sobre un banc després de rebre almenys dues punyalades. Els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets ràpidament i van intentar reanimar-la durant gairebé una hora. Malgrat els esforços, no van poder fer res per salvar la seva vida.

El crim va tenir lloc en un punt cèntric de Sama, concretament a la intersecció del carrer Cervantes amb el parc Dorado, prop del riu. Alguns testimonis van assegurar que la dona va sortir del domicili demanant auxili abans de ser atrapada i atacada per la seva parella.

L'agressor compta amb antecedents

Francisco, el presumpte autor del crim, ja havia estat vinculat a un altre succés fatal l'any 2022. En aquella ocasió, la seva parella d'aleshores, María Carmen, va morir en un incendi ocorregut al seu domicili de Sama. En aquell incident, ell va resultar greument ferit.

Pel que fa a Karilenia, ha transcendit que havia estat víctima de violència de gènere en el passat per part d'una exparella, segons ho recull el citat mitjà. Havia arribat a Langreo feia uns mesos des de Mieres, buscant una nova oportunitat per a ella i els seus fills.

Les autoritats han condemnat enèrgicament aquest assassinat. Des del Principat d'Astúries, la Delegació del Govern i l'Ajuntament de Langreo han expressat la seva repulsa i han anunciat mesures de suport per a la família de la víctima.