Un greu accident d'autobús deixa una catalana morta i altres 11 ferits a les Canàries

Una persona ha perdut la vida i altres 11 han resultat ferides en l'accident d'un autobús a la GM-2 a San Sebastián de La Gomera, a les Canàries. En el sinistre, ocorregut aquest dimarts a primera hora, s'ha vist involucrat un autobús de línia regular de l'illa canària de La Gomera. Tots els ferits han estat traslladats a l'Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe.

Segons han indicat els serveis d'emergència, en l'accident va morir una dona de 73 anys, originària de Catalunya. A més de la víctima mortal, altres 11 persones van resultar ferides, algunes d'elles amb ferides de gravetat. Entre els afectats es troba el seu marit, que ja rep atenció psicològica després del succés, ha precisat el president del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo.

Un gran operatiu d'emergència al lloc del sinistre

Poc després de l'alerta per accident, el Centre Coordinador d'Emergències de Canàries va activar tots els recursos necessaris per atendre les víctimes. Tres ambulàncies i un helicòpter del Servei d'Urgències Canari (SUC) van arribar ràpidament al lloc dels fets. Les víctimes van ser traslladades a l'Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, on van rebre atenció mèdica especialitzada.

La presència d'efectius del Consorci de Bombers de La Gomera va ser fonamental per assegurar la seguretat al lloc de l'accident i donar suport en les difícils tasques de rescat. A més, agents de la Guàrdia Civil i la Policia Local van participar en les tasques d'assistència, facilitant el pas dels equips d'emergència. El treball conjunt d'aquestes institucions va ser crucial per reduir l'impacte del succés, segons informa Canarias 7.

Suport psicològic i atenció als familiars

La situació ha generat gran preocupació entre els familiars dels afectats. La Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries ha habilitat una línia telefònica per brindar suport i informació a les famílies de les persones involucrades. A través dels números 922140210 i 922140219, els familiars poden rebre detalls sobre l'estat dels ferits i accedir a assistència emocional en aquest difícil moment.

A més del suport informatiu, el govern local ha ofert assistència psicològica tant als familiars com als testimonis de l'accident. Conscients de l'impacte emocional que un succés d'aquest tipus pot generar. L'atenció psicològica s'ha convertit en una prioritat per garantir el benestar dels afectats, que han viscut moments de gran angoixa i incertesa.

Aquest tràgic accident ha tingut un gran impacte en la comunitat de La Gomera, especialment a San Sebastián, que és la capital de l'illa. L'accident ha posat de manifest la importància de comptar amb un sistema d'emergències eficient i ben coordinat. Com ha quedat demostrat en la resposta ràpida dels serveis de rescat.