Gir de 180 graus després de l'accident de la família catalana a Nova York: es confirma

El passat 10 d'abril, el món va ser testimoni d'una tragèdia que va deixar sense alè tot Espanya. Un helicòpter que volava sobre el riu Hudson, entre Nova York i Nova Jersey, es va estavellar. Un greu accident que va provocar la mort d'una família catalana de cinc membres i el pilot.

Després de setmanes d'incertesa, l'informe preliminar de la Junta Nacional de Seguretat del Transport (NTSB) acaba de ser publicat. I és que ha aportat informació crucial que podria canviar la perspectiva de la investigació.

L'helicòpter accidentat no va registrar ni vídeo ni àudio

Una de les revelacions més sorprenents de l'informe és que l'helicòpter no comptava amb sistemes de gravació d'àudio ni vídeo. Aquesta dada és clau, ja que en la majoria dels helicòpters comercials moderns, especialment en els vols turístics, és comú que s'instal·lin gravadores.

És crucial per capturar les comunicacions entre el pilot i el control aeri, però també les condicions del vol. La falta d'aquestes gravacions deixa un buit important en la reconstrucció del que va succeir moments abans de l'accident.

Aquest detall ha generat sorpresa i preocupació. I és que les gravacions solen ser fonamentals per entendre les causes exactes d'un sinistre. Sense aquests registres, la investigació es complica i deixa moltes preguntes sense resposta.

L'informe també ofereix informació detallada sobre el pilot de l'helicòpter, qui semblava tenir l'experiència adequada per operar l'aparell. Amb un títol comercial de pilotatge vàlid i un certificat mèdic expedit per l'Administració Federal d'Aviació (FAA), el pilot complia amb tots els requisits per realitzar vols turístics.

No obstant això, l'informe assenyala que el pilot va començar la seva jornada laboral després d'un descans de deu dies. L'accident va ocórrer durant el seu primer dia de treball després d'aquest període de descans.

A més, el pilot havia fet set vols previs a aquest, sent el vol fatal el vuitè del dia. Encara que la seva experiència de vol total era de 790,2 hores, de les quals 48,6 corresponien a aquest model d'helicòpter en particular, la fatiga acumulada podria haver influït en el seu rendiment.

Una tragèdia que va commocionar Catalunya i el món sencer

L'impacte d'aquest tràgic succés ha estat devastador, especialment a Catalunya, d'on era la família. Els cinc membres, entre els quals hi havia tres menors, van morir en l'accident. Una tragèdia que es va produir en un dels escenaris més coneguts del món: el riu Hudson, a Nova York.

I és que els vols en helicòpter que sobrevolen la ciutat són populars entre els turistes per oferir unes vistes espectaculars. Encara que no s'han trobat fallades evidents en l'helicòpter, l'absència de registres crucials dificulta l'obtenció d'una visió completa dels moments previs a l'impacte. Les autoritats continuen treballant per esclarir totes les circumstàncies de l'accident.