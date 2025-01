Alejandro, el jove de 26 anys i pare d'un nen que va desaparèixer sense deixar rastre

L'11 de maig de 2017, Alejandro Martín Pérez, un jove de 26 anys, va sortir de casa seva a La Palma per participar en una cursa de muntanya. Des d'aquell dia, no s'ha sabut res més d'ell. La seva desaparició es va convertir en un dels casos més misteriosos de l'illa, deixant la seva família atrapada en la incertesa.

La Guàrdia Civil de La Palma va investigar el cas, però no s'han trobat pistes suficients, i l'expedient es va tancar temporalment. La seva mare, María del Mar, continua buscant respostes, lluitant per esclarir què va passar amb el seu fill.

Un enigma sense resoldre

L'Alejandro va ser vist per última vegada l'11 de maig de 2017, aquell dia, va sortir per participar en la 'Subida Vertical', una cursa a La Palma, però mai va tornar. El 13 de maig, el seu cotxe va ser trobat a Tazacorte, amb les portes obertes i la seva documentació a dins, però sense el seu telèfon ni les claus. Inicialment, es va pensar que podia haver desaparegut voluntàriament, però la seva mare sempre va creure que alguna cosa no encaixava.

Les investigacions van revelar que l'Alejandro no tenia problemes psicològics ni depressió, i que adorava el seu fill de 5 anys. No obstant això, encara que diverses persones van dir haver-lo vist en diferents llocs, mai es va poder confirmar el seu parador. Després de diversos anys, les respostes continuen sense arribar.

Rumors i teories: Què va passar realment?

Al llarg d'aquests anys, han circulat rumors sobre el que li podria haver succeït, des de teories que va ser esquarterat fins a altres sobre el seu cos llançat al mar. La seva mare ha hagut de lidiar amb falses pistes, però continua buscant respostes.

Joaquín Amills, president de SOS Desaparecidos, sosté que la desaparició de l'Alejandro va ser obra de terceres persones, i que podria haver estat testimoni d'alguna cosa que no havia de veure. Mentrestant, el seu fill, ara de 12 anys, continua sense saber què va passar amb el seu pare. La família espera que, algun dia, es faci justícia.