Tràgic accident a Màlaga: Mor un jove de 19 anys i dues persones resulten ferides

Nit tràgica a Màlaga. Ahir al vespre, la carretera A-355 va ser escenari d'un tràgic accident que va posar fi a la vida d'un jove de 19 anys. A més, dues persones més, una dona de 18 anys i una altra de 36, van resultar ferides de gravetat en el sinistre. L'impacte es va produir en un tram especialment perillós, on hi ha una franja vermella al centre de la via que prohibeix avançar.

L'accident va tenir lloc prop del quilòmetre 1,7 de la carretera A-355, en direcció a Coín. Segons fonts properes al cas, el jove mort viatjava amb la jove de 18 anys, que està actualment en estat crític. Tot apunta que el conductor hauria perdut el control del vehicle abans de xocar frontalment contra un altre cotxe conduït per la dona de 36 anys, que també va resultar ferida.

Un mort i dues ferides després d'un xoc frontal

Els serveis d'emergència van rebre la primera alerta minuts abans de les 22:30 hores. Diversos ciutadans van trucar al telèfon 112 informant sobre la col·lisió frontal de dos vehicles. Els testimonis indicaven que hi havia persones atrapades i ferides, cosa que va generar una resposta immediata per part dels equips de rescat.

El Centre d'Emergències Sanitàries, juntament amb els bombers del Consorci Provincial, la Guàrdia Civil i Conservació de Carreteres, van acudir ràpidament al lloc de l'accident. Després de la intervenció dels bombers, les dues dones ferides van ser evacuades a l'Hospital Clínic Universitari de Màlaga per rebre tractament especialitzat.

El jove de 19 anys, la mort del qual va ser confirmada poc després de la col·lisió, va deixar consternada la comunitat local. Les autoritats no han precisat encara les causes exactes de l'accident, però el fet que es tractés d'un tram on està prohibit avançar podria haver influït en la tragèdia. Encara que les primeres informacions apunten que el jove mort hauria perdut el control del vehicle, cosa que podria haver provocat la col·lisió frontal.

La Guàrdia Civil va indicar que l'accident va provocar una forta retenció de trànsit a la zona, amb cues que van arribar als dos quilòmetres. La carretera va haver de ser parcialment tancada mentre es gestionaven els tràmits i la investigació del sinistre.

Els accidents de trànsit, un gran problema a Espanya

Segons les dades provisionals de la Direcció General de Trànsit, aquest any s'han registrat 227 morts en accidents en vies interurbanes a Espanya. I aquest succés ressalta novament els riscos de la conducció imprudent, especialment en trams de carreteres en què la seguretat ha de ser una prioritat.

La notícia ha generat un gran impacte a la localitat, on els veïns lamenten la pèrdua del jove. A més, esperen que els responsables de la investigació puguin esclarir les causes que van portar a aquest tràgic accident.