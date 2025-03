'Una desgràcia': la caiguda del pont romà de Talavera que ha commocionat a Toledo

El que semblava una nit més a Talavera de la Reina ha acabat convertint-se en una de les jornades més tristes. Part de l'emblemàtic pont romà, conegut com el Pont Vell o de Santa Catalina, s'ha ensorrat aquesta matinada a causa del fort cabal del riu Tajo, deixant la ciutadania commocionada.

El succés ha estat confirmat pel mateix alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. Visiblement afectat, ha declarat que la ciutat ha viscut "una desgràcia patrimonial i sentimental". "Els talaverans estan molt consternats perquè aquest pont és un símbol de la ciutat, que a més usen diàriament centenars de persones".

S'ha ensorrat en plena nit

El col·lapse parcial del pont ha estat provocat per la intensitat del corrent del riu Tajo. En les últimes hores ha superat el llindar dels 1.000 metres cúbics per segon (m³/s). Un dels arcs del pont, que datava originalment d'època romana i la seva estructura va ser reformada al segle XV, no ha pogut resistir.

El moment ha estat registrat en un vídeo compartit pel mateix alcalde a les xarxes socials, on s'observa el tràgic ensorrament.

Gregorio es va desplaçar immediatament fins al lloc dels fets. També va visitar barris propers a les zones inundables, com el Paredón de los Frailes, per comprovar de primera mà el nivell de l'aigua i tranquil·litzar els veïns. Encara que el pont es trobava tancat al trànsit de vianants des que es va activar l'alerta vermella per crescuda del riu, l'impacte emocional per a la ciutat és enorme.

El pont més antic de Talavera, un símbol patrimonial

El pont romà de Talavera és el més antic de la localitat i forma part de l'imaginari col·lectiu de generacions. El seu origen es remunta a l'època romana, encara que l'estructura visible actualment va ser reforçada i ampliada sota el mandat de l'arquebisbe Tenorio los Molinos a finals del segle XV. Des de llavors, ha estat restaurat en diverses ocasions, l'última el 2002, segons indica l'Oficina de Turisme de Talavera.

Davant aquesta tragèdia, l'alcalde ja ha iniciat contactes amb totes les administracions competents —Junta de Castilla-La Mancha, Diputació Provincial i Govern central— per accelerar els tràmits de reconstrucció. "Aquest pont ha d'obrir-se de nou als ciutadans, com més aviat millor. És part del nostre llegat, i no podem permetre que el temps l'esborri sense més".

Mentrestant, la ciutat roman en estat de xoc, aferrada a l'esperança que aquest símbol talaverà torni a aixecar-se. La jornada d'avui quedarà marcada com una ferida patrimonial difícil de tancar, però també com l'inici d'un nou capítol en la història d'un pont que, encara que ferit, continua sent ànima viva de Talavera de la Reina.