Gir de 180° sobre el nou i dramàtic incendi a Lleó: confirmen la pitjor hipòtesi
La Guàrdia Civil continua avançant en les investigacions sobre els perillosos incendis que han assolat el nostre país
La tragèdia que la tarda d'aquest dijous va sacsejar Berlanga del Bierzo, una localitat de Lleó de poc més de 400 habitants, comença a aclarir-se. El que en un primer moment es va considerar un accident ha quedat confirmat com la pitjor de les hipòtesis. I és que es tractaria d'un incendi forestal provocat de manera intencionada.
El presumpte autor és un jove de només 20 anys, detingut minuts després que les flames obliguessin a evacuar completament el poble. Segons fonts de la Guàrdia Civil, el foc va començar a primera hora de la tarda, quan encara el sol il·luminava la vall del Bierzo. Testimonis mediambientals van observar un individu abandonar a peu la zona on acabaven d'encendre's diversos focus.
L'avís va permetre que un dispositiu de l'Agrupació de Reserva i Seguretat el localitzés tot just vint minuts després. El sospitós, que va intentar fugir, va ser interceptat quan les flames ja envoltaven la carretera i el fum cobria la localitat. Les autoritats confirmen que no es tracta d'un descuit ni d'una negligència, sinó d'un incendi provocat amb diversos punts d'inici als voltants de Berlanga.
La descripció del jove va ajudar en la seva recerca
La descripció del jove, amb roba esportiva i les mans encara tacades de cendra, coincidia plenament amb la facilitada pels agents que el van veure abandonar la muntanya. L'abast del foc va ser immediat. Catalogat com a nivell 2 de l'Índex de Gravetat Potencial, les flames van representar un risc directe per a la població.
Helicòpters, brigades terrestres i mitjans aeris es van desplegar per contenir l'avanç, mentre la Guàrdia Civil evacuava els 400 veïns. La carretera LE-716 va ser tallada de manera preventiva per facilitar les tasques d'extinció. El vídeo difós per la Benemèrita recull la tensió del moment, amb missatges de megafonia instant als habitants a abandonar les seves cases.
El detingut va ser traslladat al lloc de la Guàrdia Civil per declarar. Posteriorment, posat a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Ponferrada, així com de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme. La investigació segueix oberta, tot i que de moment es desconeix què va poder motivar el jove a encendre el foc.
Les conseqüències legals poden ser severes, ja que el Codi Penal castiga amb penes d'un a cinc anys de presó els incendis forestals provocats, ampliables fins a sis. En aquest cas, el fet que hi hagués risc per a la població i necessitat d'evacuacions podria agreujar la condemna. El succés esclata, a més, en un context de tensió política.
Una investigació judicial oberta
El Bierzo és, sens dubte, una de les zones més castigades pels incendis forestals dels últims mesos. Ara, Berlanga del Bierzo es converteix ara en símbol del drama ambiental i humà que arrossega la província.
La investigació judicial determinarà els pròxims passos, però el que ja és un fet és que la província de Lleó suma un nou i devastador capítol al seu estiu més negre. Uns terribles fets que no només han acabat amb hectàrees i hectàrees de natura. També ho han fet amb els somnis, la feina i l'esforç de molts veïns.
