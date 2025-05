Commoció a Segòvia per la mort de Jonatan, un jove de 34 anys: 'Deixa un buit immens'

Aquest dilluns a la tarda, un fatal accident de trànsit va sacsejar la província de Segòvia. Un jove de 34 anys, que ha resultat ser l'alcalde de la localitat de Nieva, Jonatan Rubio, va morir després de xocar contra un camió. El sinistre es va produir, segons ha informat Emergències 112 de Castella i Lleó, al municipi de Santa María la Real de la Nieva, i ha deixat un gran pesar.

El xoc es va produir a la carretera CL-605, on el jove alcalde viatjava al volant del seu vehicle. Malgrat els esforços dels equips d'emergència, no es va poder fer res per salvar la seva vida. Els serveis mèdics van confirmar la seva defunció al mateix lloc de l'accident, deixant a tothom en estat de shock.

La reacció del PSOE de Segòvia

La notícia de la mort de Jonatan Rubio va ser rebuda amb gran consternació per part del PSOE de Castella i Lleó. Carlos Martínez Mínguez, secretari general del partit a la regió, va expressar el seu dolor a través d'un comunicat. Va ressaltar el "compromís" de l'alcalde amb el seu poble i la província, destacant la seva dedicació al servei públic.

El PSOE també va recordar Jonatan com un jove alcalde socialista compromès amb la seva comunitat. La pèrdua de la seva figura va deixar un buit difícil d'omplir per a la seva família, amics i companys de partit. En el seu missatge, va fer arribar el seu condol a la família de Rubio, en un moment extremadament difícil per a tots.

Per la seva banda, la Comissió Executiva Provincial del PSOE de Segòvia també es va mostrar profundament afectada pel tràgic succés. En el seu comunicat oficial, van expressar el dolor per la partida d'un company i amic. Jonatan era un referent de "compromís, proximitat i dedicació", i la seva mort "deixa un gran buit" entre "aquells que el van conèixer."

Reaccions institucionals i detalls de l'accident

La Diputació de Segòvia també es va unir al pesar col·lectiu. A través d'un missatge a Twitter, van manifestar la seva solidaritat amb la família i els amics de Jonatan Rubio. En el comunicat, van expressar les seves condolences i van compartir el dolor de tota la província davant la pèrdua d'una figura tan estimada.

El Centre d'Emergències Castella i Lleó va detallar que l'alcalde va quedar atrapat al seu vehicle després de l'impacte. Malgrat la rapidesa de la intervenció dels serveis mèdics, no va ser possible salvar la seva vida després del terrible accident.

La defunció de Jonatan no només és una gran pèrdua per a la seva família, sinó també per a la comunitat de Nieva i la província de Segòvia. El seu llegat de treball i proximitat amb els veïns romandrà en la memòria de tots aquells que van tenir l'oportunitat de conèixer-lo. La tragèdia ha marcat un abans i un després en la vida política de la regió.