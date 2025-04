Oficial: Gir de 180 graus en el cas de la família catalana que va morir a Nova York

Les autoritats nord-americanes han fet un pas inesperat en la investigació del tràgic accident aeri ocorregut a Nova York. Enmig del dolor per la mort de sis persones, entre elles una família catalana, ja es comencen a prendre decisions al respecte. El cas, que ha generat una forta commoció tant als Estats Units com a Espanya, continua al centre del debat.

Les decisions no s'han fet esperar, en tractar-se d'un cas que afecta directament un motor de l'economia local: el turisme. Per això, en les últimes hores hem sabut que les autoritats han actuat d'urgència, per intentar calmar els ànims. A Nova York, milions de persones fan vols en helicòpter cada any, per la qual cosa ara la preocupació és màxima.

L'empresa turística queda suspesa de forma immediata

L'Administració Federal d'Aviació (FAA), organisme regulador de l'aviació civil als Estats Units, ha confirmat el tancament immediat de la companyia New York Helicopter Tours, encarregada del vol sinistrat. A través d'un comunicat a la xarxa social X, la FAA va assenyalar que l'empresa cessa les seves operacions de forma definitiva i sense possibilitat de continuar prestant serveis turístics. La decisió arriba com a resposta directa a l'accident de l'helicòpter que es va estavellar al riu Hudson, deixant sis víctimes mortals.

A més del tancament, la FAA ha anunciat que revisarà en profunditat tant la llicència com l'historial complet de seguretat de l'operador turístic. Segons l'organisme, aquesta anàlisi s'inicia de forma urgent per verificar si van existir negligències o incompliments previs. També han manifestat la seva intenció de col·laborar amb la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB), l'ens que lidera la investigació del sinistre.

Un altre detall és que l'aeronau no comptava amb cap sistema de gravació de vol ni càmeres, cosa que complica la tasca dels investigadors. S'han desplegat disset especialistes que estan treballant en la recol·lecció d'evidències, encara que ja han confirmat que no s'han trobat dades audiovisuals del trajecte. Aquesta absència d'informació clau aixeca encara més sospites sobre les condicions de seguretat que oferia la companyia.

Crítiques a l'empresa propietària de l'helicòpter

El senador Chuck Schumer va exigir la retirada del certificat d'operació de l'empresa, acusant-la de treballar amb estàndards mínims, informa El Nacional. Va criticar que l'helicòpter implicat en l'accident tenia més de dues dècades d'antiguitat, cosa que considera inadmissible en vols comercials. Per a Schumer, l'empresa podria haver prioritzat els seus ingressos abans que la seguretat dels passatgers.

L'accident va ocórrer dijous, quan un helicòpter turístic es va precipitar sobre el riu Hudson després de perdre diverses parts en ple vol. A bord viatjava una família de Barcelona, formada per Agustín Escobar, la seva esposa Mercè Camprubí, i els seus tres fills, a més del pilot. Tots van morir a l'acte i els seus cossos van ser recuperats pels equips de rescat.

La notícia arriba a més en un context sensible, després d'un altre accident aeri ocorregut només unes hores després. Una avioneta es va estavellar a Copake, deixant una víctima mortal més i deslligant noves alarmes sobre la seguretat en vols petits. Les investigacions segueixen el seu curs, però la pressió pública i política ja ha obligat a prendre mesures exemplars.