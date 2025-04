La Gran Apagada deixa 4 persones mortes a Galícia i la Comunitat Valenciana

El que més es temia ha acabat ocorrent: la Gran Apagada que va patir Espanya dilluns s'ha cobrat 4 vides segons El Mundo. Tres de les víctimes són de la mateixa família i haurien mort per la mala combustió d'un generador. La quarta, per la seva banda, és una dona que estava connectada a un respirador, que va deixar de funcionar pel tall de llum.

Tres morts a Orense per la mala combustió d'un generador

Ha estat aquest dimarts quan s'ha confirmat la tragèdia al municipi de Taboadela, a la província d'Ourense. Tres persones han estat trobades sense vida al seu habitatge, aparentment a causa d'una intoxicació per monòxid de carboni. Les víctimes són un matrimoni de 81 i 77 anys i el seu fill de 56, segons han confirmat diverses fonts dels serveis d'emergència.

Els cossos van ser trobats a les 12:55 hores, quan una persona que es va acostar a la casa va alertar els serveis d'urgència. El Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 va enviar al lloc un equip d'Atenció Primària i una ambulància de suport vital avançat. Per desgràcia, a la seva arribada ja res es va poder fer pels morts.

Segons la informació preliminar que recull La Voz de Galicia, tot apunta que la tragèdia va ser causada per l'ús d'un generador. Pel que sembla, a causa de l'apagada, els habitants de la casa van decidir utilitzar-lo per alimentar el respirador d'un dels majors de la família.

Aquest aparell va ser col·locat a la zona baixa de l'habitatge, deixant la porta oberta que connectava aquesta part amb la resta de la casa. Però d'aquesta manera el monòxid de carboni es va propagar sense que els habitants ho advertissin, resultant en una intoxicació fatal.

Una dona mor a València en quedar-se sense respirador

A la localitat d'Alzira, a València, una dona de 46 anys va morir a casa seva, després de quedar la seva màquina d'oxigen sense electricitat. La dona, que patia una patologia pulmonar crònica, estava usant l'equip per poder respirar. No obstant això, amb el tall de llum, li va ser impossible respirar, cosa que va motivar la intervenció dels agents de la Policia Nacional.

En rebre l'alerta a través del servei d'emergències 091, uns agents van acudir ràpidament al domicili. Van començar a realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar durant aproximadament 20 minuts, sense obtenir èxit. Malgrat els seus esforços, les maniobres no van aconseguir reanimar la dona.

Finalment, els sanitaris desplaçats fins a la casa van confirmar que ja no es podia fer res per salvar-li la vida a la dona. En aquest sentit, la policia recull que la causa de la mort va ser la falta d'oxigen, ja que depenia del respirador.

Mentrestant, les autoritats continuen investigant les causes d'aquesta apagada massiva, que ha afectat bona part del país. Encara que des de Red Eléctrica s'havia descartat la possibilitat d'un ciberatac, el president del Govern no ho té tan clar. Pedro Sánchez ha assegurat que arribarà "al fons de l'assumpte" i no ha volgut descartar cap hipòtesi.