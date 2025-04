Gerro d'aigua freda d'un pilot sobre el tràgic accident a Nova York: 'Ha degut ser...'

Aquest divendres, tota Espanya ha despertat amb la tràgica notícia d'un accident aeri a Nova York. Els cinc membres d'una família de Barcelona van morir dijous després d'estavellar-se l'helicòpter en què viatjaven al riu Hudson. Es tracta d'Agustín Escobar, executiu de Siemens Espanya, la seva dona Mercè Camprubí i els seus tres fills, d'11, 5 i 4 anys.

Un fet tràgic, que també es va cobrar la vida del mateix pilot de l'aeronau, i que manté totes les hipòtesis obertes. L'aparell sinistrat era un Bell 206 operat per la companyia New York Helicopters. La família, de Barcelona, havia embarcat en un heliport del sud-est de Manhattan per gaudir d'una experiència aèria pels racons més emblemàtics de la ciutat.

No obstant això, el que havia de ser un moment inoblidable va acabar en tragèdia quan. Segons diversos testimonis, el primer que es va sentir va ser un fort estrèpit, seguit de la caiguda de l'helicòpter al riu. Es va reportar que l'aeronau va perdre el control després de desprendre's de la seva hèlix i part de la cua.

Un pilot d'helicòpters es pronuncia sobre les possibles causes

La investigació per esclarir què va passar realment encara està en curs, però ja han començat a sorgir algunes hipòtesis sobre el sinistre. Al programa Conspiranoicos, el pilot d'helicòpters David Tejeiro va oferir la seva anàlisi inicial i no va amagar la seva preocupació davant el succés. "És una cosa que no et pots imaginar, és bastant impactant", va expressar, totalment consternat.

L'expert va assenyalar que un accident d'aquestes característiques "no sol ser comú". Per això, s'inclina a pensar que es podria tractar d'un error tècnic greu.

"Ha degut ser una cosa que ha afectat les pales o al rotor principal". Aquest component és vital per mantenir l'estabilitat i el control del vol. Per això, qualsevol avaria en aquesta part de l'helicòpter pot tenir conseqüències fatals.

L'explicació que el pilot descarta completament

Si bé va contemplar altres teories, com un error humà o fins i tot una possible col·lisió amb un ocell, va descartar de manera taxativa una altra opció. I és que David Tejeiro no creu que les condicions meteorològiques tinguessin res a veure.

"No, perquè els helicòpters volen en qualsevol situació pràcticament, amb pluja, vents forts, tot. Està pensat per a això", va explicar, afegint que l'aeronau hauria d'estar preparada per a condicions adverses.

Però més enllà de les causes, el cert és que el tràgic incident ha commocionat el món sencer. Cada any, són milers els turistes que s'animen a realitzar un vol en helicòpter a Nova York. Ara, tothom està pendent de les conclusions que oferirà la investigació policial, un cop conclosa.