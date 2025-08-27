Tragèdia a l'AP-15: mor un home de 38 anys després de bolcar el seu camió
Un home de 38 anys, resident a Pamplona, ha mort aquesta matinada a conseqüència d’un terrible accident
Un home de 38 anys, veí de Pamplona, ha perdut la vida aquesta matinada després de patir un greu accident de trànsit a l'AP-15. El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 43 de la via, en sentit nord, a l'altura del terme municipal d'Olite.
El succés s'ha produït a les 4:00 hores, quan el camió que conduïa la víctima ha sortit de la calçada i ha bolcat. El conductor era l'únic ocupant del vehicle i ha quedat atrapat a l'interior de la cabina.
Tot i la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'home ha mort al lloc de l'accident. El seu cos serà traslladat a l'Institut Navarrès de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia.
Un home de 38 anys ha mort
En l'operatiu hi han participat bombers del parc de Tafalla, una ambulància medicalitzada de suport vital avançat i patrulles de la Policia Foral. Hi han acudit agents tant de l'àrea de Seguretat Viària de Pamplona com de la comissaria de Tafalla.
Per la seva banda, l'equip d'Atestats de Tudela s'ha fet càrrec de la investigació del sinistre. El seu objectiu és esclarir com s'ha produït l'accident i quins factors han pogut influir en la sortida de via del camió.
La presència del vehicle bolcat ha obligat a prendre mesures a la via per garantir la seguretat del trànsit mentre es feien les tasques d'atenció, rescat i retirada del camió. Aquest tràgic succés torna a posar el focus en la seguretat a les carreteres.
De moment, no s'han facilitat més detalls sobre les circumstàncies exactes de l'accident. Tanmateix, les autoritats continuen treballant i s'està a l'espera dels resultats de la investigació en curs per esclarir el que ha passat.
Es tracta d'un nou cop per a la comunitat del transport per carretera i per a la família del mort. La Policia Foral continua amb la recopilació de dades que permetin reconstruir amb precisió la dinàmica de l'accident.
D'aquesta manera, la investigació continua el seu curs per determinar amb exactitud les causes de l'accident. L'objectiu és esclarir el que ha passat i, alhora, extreure conclusions que permetin prevenir sinistres similars en el futur.
Més notícies: