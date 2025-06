Tragèdia a Cantabria: troben sense vida un jove de 23 anys desaparegut en una platja

Efectius d'emergències han localitzat aquest matí el cos sense vida del jove de 23 anys que va desaparèixer ahir mentre es banyava a la platja de Fuentes, a San Vicente de la Barquera (Cantàbria). Així ho han confirmat fonts del 112 Cantàbria a Europa Press. Ha estat després d'intenses tasques de recerca que s'han reprès a primera hora d'avui amb l'arribada de la llum diürna.

El jove es banyava amb un amic que va aconseguir sortir

El tràgic succés es va produir la tarda de dissabte, quan el jove es trobava a l'aigua en una zona de l'arenal. Al seu costat hi havia un altre jove. Aquest va aconseguir sortir del mar pels seus propis mitjans i va ser atès posteriorment per l'equip mèdic de l'helicòpter d'emergències del Govern de Cantàbria.

Un operatiu amb medis terrestres, aeris i marítims

La desaparició va activar de seguida un operatiu especial coordinat pel Govern autonòmic, que va mobilitzar múltiples recursos tant terrestres com aeris i marítims. La recerca, que va haver de ser suspesa en fer-se fosc, es va reprendre a primera hora del matí d'aquest diumenge. Va culminar amb la troballa del cos sense vida del jove.

En el dispositiu hi han participat nombrosos equips d'emergència. A més de l'aeronau del Govern de Cantàbria, hi han intervingut bombers del Parc d'Emergències de Valdàliga, agents de la Policia Local, efectius de la Guàrdia Civil amb medis terrestres i un helicòpter propi, així com membres de Creu Roja i Salvament Marítim.

També s'ha comptat amb el suport de l'equip de drons de l'Executiu regional, que ha facilitat la recerca des de l'aire. El cos, finalment, ha pogut ser trobat, encara que ha estat de la pitjor manera possible.

Crida a la prudència al mar

Aquest tràgic succés torna a posar de relleu els perills del bany en zones de mar obert i la necessitat d'extremar les precaucions. Fins i tot en platges conegudes i aparentment tranquil·les. Les circumstàncies exactes de la desaparició del jove encara no s'han fet públiques.

Tot i això, les autoritats recorden la importància d'atendre sempre les indicacions de seguretat i evitar el bany en condicions adverses.