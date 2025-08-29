Gran ensurt a l'A-7: Almenys 8 ferits en un accident múltiple
L'accident múltiple a l'A-7 deixa 8 ferits i retencions de fins a 10 km aquest divendres a València
La circulació a l'A-7 ha viscut moments molt complicats des de la tarda d'ahir. Un accident múltiple a Bétera, en sentit Barcelona, va provocar més de 20 quilòmetres de retencions. El sinistre es va produir cap a les 15:30 i va afectar deu turismes i un camió.
La col·lisió va obligar a tallar dos carrils, el central i l'esquerre. Vuit persones van resultar ferides i tres d'elles van ser traslladades a hospitals. Una dona de 67 anys amb dolor cervical i una contusió va ser evacuada a l'Hospital General de València per una ambulància del SAMU.
També van ser portades al mateix centre una dona de 37 anys amb un cop abdominal i una altra de 66 amb contusions a les cames. Les altres cinc víctimes van ser ateses al lloc i no van necessitar trasllat.
Almenys 8 persones van resultar ferides
El trànsit va estar completament col·lapsat durant hores. La situació també es va complicar per un altre accident a la mateixa autovia, una mica més endavant, a Puçol. Allà, un camió es va incendiar poc abans de les 22:00 de la nit.
Durant les tasques d'extinció, un altre camió es va estavellar contra el vehicle en flames i contra un camió del Consorci de Bombers. Aquest segon impacte va provocar un nou incendi, el vessament de la càrrega i la inflamació del combustible.
Els bombers van confirmar que, "miraculosament", cap d'ells va resultar ferit. Les tasques d'extinció es van allargar fins a les 2:30 de la matinada. Cap a les 7:00 d'aquest matí, es va procedir a tallar l'A-7 per retirar els camions sinistrats.
Diverses vies afectades
Això va generar noves retencions: A les 8:00 encara es comptabilitzaven 11 quilòmetres d'embús. Segons la Direcció General de Trànsit, la situació es va normalitzar passades les 11:00. L'embús va afectar també altres vies properes.
La CV-32 presentava trànsit lent en sentit cap a la V-21, amb gairebé dos quilòmetres de retencions. La CV-35, coneguda com a Pista d'Ademuz, va registrar prop d'un quilòmetre de congestió. A la V-30, a l'altura de Forn d'Alcedo, es van detectar fins a 3 quilòmetres d'embús.
A mig matí, l'embús seguia, tot i que una mica reduït. L'A-7 va ser la més afectada pel caos, especialment en direcció Barcelona. A més, el sentit contrari també va patir retencions pel que s'anomena "efecte tafaner", que va sumar més de cinc quilòmetres.
