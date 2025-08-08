Susto en España por una bebé que casi muere asfixiada en la playa: la Policía la salvó

Un incidente aterrador, pero con final feliz, sacudió a la comunidad de Algeciras ayer, jueves 7 de agosto. Y es que una bebé de solo 20 meses estuvo a punto de morir asfixiada en la playa del Rinconcillo.

Mientras disfrutaba de un día de verano con su familia, la pequeña se tragó accidentalmente la concha de una almeja. En cuestión de minutos, la situación se convirtió en una emergencia de alto riesgo. Afortunadamente, la intervención de la Policía Local salvó su vida.

Dos agentes de la Policía Local de Algeciras actuaron con inmediatez

Ese día, dos agentes de la Policía Local de Algeciras, Álvaro Rey e Ismael Iglesias, patrullaban la zona como parte del Grupo de Playas. Y, de repente, fueron alertados por varios bañistas. Los testigos les indicaron que una bebé estaba sufriendo dificultades respiratorias graves.

Al llegar al lugar, los familiares de la niña les informaron que la menor estaba ahogándose debido a la obstrucción en sus vías respiratorias. Ante la situación de desesperación, los dos agentes no dudaron en actuar rápidamente.

Con una gran profesionalidad, comenzaron a realizar la maniobra de Heimlich, una técnica que se utiliza para expulsar objetos que bloquean las vías respiratorias. Gracias a sus esfuerzos, la bebé logró expulsar la concha que la estaba asfixiando. La situación, aunque fue crítica, se estabilizó en un tiempo récord gracias a la habilidad y la calma de los agentes.

Todo se quedó en un gran susto para la bebé y su familia

Después de estabilizar a la menor, los policías locales solicitaron la ayuda de Cruz Roja Española, que proporciona servicios de socorrismo en playas de Algeciras. Además, un médico que se encontraba en las proximidades también asistió a la niña. Con la ayuda de estos profesionales, la bebé fue atendida de inmediato y se le brindaron los cuidados necesarios.

La familia de la pequeña expresó su agradecimiento por la intervención de los agentes. “Estamos muy agradecidos por lo que hicieron, salvaron la vida de nuestra hija en un momento crítico”, comentó uno de los familiares a Europa Press.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también destacó la labor de los policías locales. El edil elogió la rapidez y eficacia de la intervención y resaltó la importancia de la formación continua de la Policía Local. “Una vez más han demostrado que su preparación sirve para salvar vidas, y los algecireños debemos estar orgullosos de tener a profesionales tan capacitados”, expresó.

Sin duda, la heroica intervención de los agentes de la Policía Local de Algeciras es un ejemplo claro de cómo una respuesta rápida y efectiva puede cambiarlo todo. La familia de la bebé, así como la comunidad, están profundamente agradecidos por la valentía y el profesionalismo demostrados en esta situación.