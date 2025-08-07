Enorme ensurt a Catalunya: un incendi en plena matinada deixa 19 ferits
Un edifici de Sarrià de Ter (Girona) roman desallotjat després de declarar-se un incendi en un pis aquesta matinada
La matinada d'aquest dijous ha començat amb un gran ensurt a Sarrià de Ter (Girona). Un incendi declarat a primera hora del dia ha provocat el desallotjament complet d'un edifici d'habitatges. El fum i les flames han causat danys considerables i han deixat una vintena de persones ferides, tot i que cap de gravetat.
El succés ha tingut lloc al carrer Mercè Rodoreda, al número 7, quan tot just havien passat uns minuts de les sis del matí. A aquella hora, el telèfon d'emergències ha començat a rebre les primeres alertes. L'alarma ha saltat després d'iniciar-se el foc en un pis de la tercera planta, que ha acabat completament calcinat.
Un incendi arrasa un pis i omple de fum l'edifici
El foc s'ha originat al 3r 3a de l'immoble, un bloc de planta baixa més cinc altures. Les flames han devorat tot l'habitatge afectat, mentre que el fum s'ha expandit ràpidament per l'interior de l'edifici. I és que el pati de llums ha actuat com una xemeneia, facilitant la propagació de l'aire contaminat.
La resta dels pisos no s'han salvat de la fumera. Fins i tot a les plantes inferiors s'ha vist compromesa la qualitat de l'aire, ja que algunes espurnes han anat caient al pati, cosa que ha revifat el fum i ha complicat encara més la situació. Per precaució, tot el bloc ha hagut de ser evacuat pels equips d'emergències.
Els Bombers de la Generalitat van desplaçar fins a 15 dotacions terrestres per intentar extingir el foc. L'incendi, molt violent en les seves primeres fases, finalment s'ha donat per extingit poc abans de les nou del matí. A aquella hora, el dispositiu ha passat a tasques de remull i desenrunament.
L'incendi ha deixat una vintena de persones ferides
Des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han activat set ambulàncies. En total, els sanitaris han atès 19 persones afectades pel fum. Quinze d'elles han estat donades d'alta al lloc després de rebre atenció in situ.
Les altres quatre persones han estat traslladades a centres mèdics. Dues d'elles al CUAP Güell, i les dues restants a l'Hospital Santa Caterina de Salt. En tots els casos, l'estat és lleu i no es tem en cap moment per la vida de cap dels afectats.
En aquests moments, les autoritats continuen avaluant els danys a l'immoble. Tècnics municipals estan inspeccionant l'estat estructural de l'edifici, que ha quedat força tocat per la intensitat del fum. Per ara, cap veí ha pogut tornar al seu habitatge.
Les causes de l'incendi continuen sota investigació
Tot i que el foc ja ha estat controlat, encara no se sap què l'ha provocat. L'estat en què ha quedat el pis afectat complica la tasca dels investigadors. Així que tot apunta que serà necessari un treball exhaustiu per poder determinar com es va iniciar l'incendi.
La situació a Sarrià de Ter ha estat tensa durant diverses hores. Els residents desallotjats esperen informació sobre quan podran tornar a casa seva. Mentrestant, els serveis tècnics analitzen els sistemes de ventilació, electricitat i aigua, que han quedat inutilitzats.
