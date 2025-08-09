Enorme susto en España: un incendio deja heridos a tres niños de 7, 13 y 14 años

Hoy, un gran susto ha sacudido a Albatana, un pequeño municipio de la provincia de Albacete. Eran las 09:58 horas cuando el Servicio de Emergencias ha recibido el aviso de un incendio en una vivienda de la calle Mayor. Las llamas, cuyo origen todavía se desconoce, se han propagado con rapidez, inundando de humo el interior en apenas unos minutos.

Dentro de la casa se encontraban tres menores: una niña de siete años y dos chicos de 13 y 14 años. Todos ellos han quedado atrapados en medio del humo y las llamas. La rápida respuesta de los equipos de emergencia ha resultado clave para su rescate.

Los tres menores han podido ser rescatados a tiempo

Hasta el lugar han acudido de inmediato efectivos de los bomberos de Hellín. Tras comprobar que los menores permanecían dentro, han iniciado las maniobras para acceder a la vivienda. Las labores se han realizado con urgencia y bajo condiciones difíciles por la intensidad del humo.

Finalmente, los bomberos han logrado poner a salvo a los tres jóvenes. Dos de ellos, la niña y el adolescente de 14 años, han sido trasladados en una Unidad de Vigilancia Intensiva al Hospital de Hellín. El tercero, un chico de 13 años, ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital de La Fe, en Valencia.

La intervención no se ha limitado al rescate. Tras asegurar que no quedaban personas dentro, los bomberos han procedido a la extinción total de las llamas. Las tareas se han prolongado hasta garantizar que no quedara ningún foco activo.

Se desconoce el origen del fuego

En la operación han participado también agentes de la Guardia Civil y personal sanitario. Una ambulancia de soporte vital y un helicóptero medicalizado han completado el despliegue. La coordinación entre todos los servicios ha sido fundamental para la atención de los heridos.

El suceso ha mantenido en vilo a los vecinos de la localidad, que permanecen atentos a la evolución de los tres menores. Por el momento, no se han hecho públicas más informaciones sobre su estado. Por su parte, las autoridades tampoco han confirmado el origen del incendio.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha señalado que la investigación sigue abierta. Así pues, se espera que durante las próximas horas puedan conocerse más detalles. Por suerte, y pese al peligro vivido, todo parece haberse quedado en un gran susto.