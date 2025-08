Commoció a Galícia per la mort d’un jove de 35 anys en caure amb el seu cotxe al riu

Un tràgic succés ha sacsejat el municipi de Boiro (Galícia) durant la matinada d'aquest dimecres, 6 d'agost. Un home de 35 anys ha perdut la vida en precipitar-se amb el seu vehicle al riu Coroño. L'accident ha tingut lloc a les 3.35 hores en una via d'accés que uneix el centre boirenc amb el nucli de Runs.

L'avís s'ha rebut a través del 112 Galícia, quan un particular ha alertat de la caiguda d'un turisme al riu. Els Bombers de Boiro han arribat en menys de set minuts al lloc dels fets, localitzant de seguida el cotxe accidentat.

El conductor, únic ocupant del vehicle, era natural d'Arbo, tot i que residia des de feia diversos anys a Runs, segons detallen des de La Voz de Galicia. La seva identitat no ha transcendit, però la notícia ha causat un fort impacte a la zona, on era molt conegut.

La investigació se centra a esclarir les causes del sinistre

El vehicle, un Nissan Qashqai, es trobava submergit en una zona profunda del riu, amb prop de dos metres d'aigua. Aquesta situació ha impedit que els bombers poguessin efectuar el rescat des de terra ferma. Així que ha estat necessària la intervenció dels Grups Especials d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil.

Els bussejadors del GEAS han aconseguit recuperar el cos del jove, que continuava atrapat a l'interior del cotxe. Després de l'extracció, les restes mortals han estat traslladades a l'hospital de Conxo per a la realització de l'autòpsia.

La ràpida actuació dels equips d'emergència ha estat clau per evitar complicacions en l'operatiu. Tanmateix, no s'ha pogut fer res per salvar la vida del conductor, que, segons les primeres valoracions, hauria mort a l'acte.

La Guàrdia Civil de Trànsit, a través del seu equip d'Atestats, lidera les investigacions per determinar les causes de l'accident. La hipòtesi inicial apunta que el vehicle hauria sortit de la calçada pel costat esquerre, en un punt proper a un pont.

El lloc on va succeir la tragèdia connecta amb la carretera DP-1105, la qual uneix Boiro i Noia, i es troba a pocs metres del nucli de Runs. Per ara, no es descarta que un descuit o una maniobra fallida provoqués la sortida de via per part del jove conductor.

L'impacte hauria estat letal, sense que el conductor tingués possibilitat de reacció. No obstant això, les autoritats insisteixen que la investigació continua oberta, a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Les proves forenses seran determinants per esclarir si hi va haver altres factors que podrien haver influït en el sinistre, com una avaria mecànica del vehicle o algun problema de salut sobtat.