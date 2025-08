Tragèdia a Cantàbria: mor un nen de 12 anys mentre jugava amb un amic

Una tràgica notícia ha sacsejat aquest dimecres, 6 d'agost, la localitat de Castro Urdiales, a Cantàbria. Un nen de 12 anys, procedent del País Basc, ha perdut la vida després de precipitar-se per un penya-segat d'uns 20 metres. El succés va tenir lloc al barri de Cotolino, mentre el menor jugava amb un amic.

L'accident va ocórrer en una zona rocosa de difícil accés. L'alerta va arribar al Centre d'Emergències del Govern de Cantàbria a les 21.45 hores d'ahir, dimarts 5 d'agost. Va ser un veí qui va trucar al 112, informant de la caiguda del nen.

Des d'aquell moment, es va activar un ampli dispositiu de rescat. Hi van participar Policia Local, Bombers de Castro Urdiales, Guàrdia Civil, Salvament Marítim, Creu Roja i DYA. La complexitat del terreny va obligar a sol·licitar el suport aeri de l'helicòpter ‘Helimer’.

Va ser rescatat en un entorn de màxima dificultat

El petit va quedar atrapat en una àrea inaccessible tant per terra com per mar. Aquest entorn va dificultar les tasques de rescat i va obligar a fer una evacuació aèria. Els equips d'emergències van aconseguir arribar fins al nen, que presentava un fort cop al pit.

Un metge del servei d'emergències es va desplaçar al lloc dels fets per prestar-li la primera assistència. Després d'estabilitzar-lo, van procedir al seu rescat en llitera mitjançant cable fins a l'helicòpter. La situació era crítica, ja que el menor havia patit una aturada cardiorespiratòria.

L'helicòpter el va traslladar de seguida a l'aeroport més proper. Allà hi esperava una UVI mòbil del Servei Càntabre de Salut, que el va portar d'urgència a l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, a Santander.

Avui ha mort a l'hospital i la investigació ja està oberta

Malgrat tots els esforços mèdics, el nen no va aconseguir superar l'aturada cardiorespiratòria patida durant l'accident. Va morir al centre hospitalari, on els sanitaris van intentar reanimar-lo sense èxit.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes de l'accident. Les primeres dades indiquen que el menor estava jugant amb un amic quan va caure accidentalment per la zona rocosa.

Aquest tràgic succés ha commocionat els veïns de Castro Urdiales. De moment, les autoritats continuen recollint testimonis i dades que permetin aclarir com va ocórrer exactament la caiguda. Es manté oberta la investigació per confirmar si es va tractar d'un accident fortuït mentre els nens jugaven a prop de la vora del penya-segat.