Alerta màxima per un incendi impressionant al sud de França: crema sense control

França s'enfronta a un greu incendi forestal des d'aquest dimarts. El sud del país està vivint unes jornades dramàtiques després de declarar-se un foc de grans dimensions a la regió d'Occitània. El que va començar com un incendi localitzat ha acabat en un desastre ambiental, deixant rere seu un balanç tràgic i milers d'hectàrees calcinades.

Des de la tarda de dimarts, les flames avancen sense control pel massís de Corbières, una zona d'alta vegetació situada al nord de Perpinyà. Les condicions meteorològiques, amb vents intensos i altes temperatures, han afavorit l'expansió de l'incendi, complicant les tasques d'extinció per part dels equips d'emergència.

Un incendi descontrolat colpeja el sud de França

Fins ara, les autoritats han confirmat la mort d'una dona i la desaparició d'una altra persona als voltants de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Es tracta d'un dels municipis més afectats per l'incendi. A més, dues persones romanen ingressades en estat crític després de patir cremades greus.

El foc, que ja ha arrasat més d'11.000 hectàrees de bosc i matollar, no dona treva. La velocitat a què es propaguen les flames ha obligat a evacuar diversos habitatges a la zona, mentre el fum cobreix una àmplia extensió del sud de França.

La fumera és visible fins i tot des del Cap de Creus, a la costa catalana. De fet, des de Protecció Civil a Catalunya han instat a prendre precaucions a aquells que es trobin a la zona.

Uns 1.250 bombers han estat desplegats en el dispositiu d'emergència. Set d'ells han resultat ferits lleus durant les tasques d'extinció. El vent ha estat el principal enemic, portant l'incendi des de les zones boscoses fins als nuclis habitats, on diverses cases han quedat completament calcinades.

França, en alerta màxima per l'avanç del foc

Les autoritats franceses han pres mesures dràstiques davant la magnitud de l'incendi. L'autopista A9, que connecta França amb Espanya al llarg de la Mediterrània, ha estat tancada en ambdós sentits entre Perpinyà i Narbona. La previsió és que les flames arribin a aquesta via durant la nit, cosa que podria complicar encara més la situació.

S'ha emès una crida urgent a la població perquè eviti acostar-se a la zona afectada. També s'ha demanat als residents que romanguin als seus domicilis i segueixin les indicacions dels serveis d'emergència. I és que la prioritat ara és garantir la seguretat de les persones i evitar nous riscos.

França tem un desastre encara més gran

Malgrat l'esforç titànic dels equips d'emergència, la situació continua sent crítica. L'avanç imparable de les flames i la previsió de més vent per a les pròximes hores dificulten qualsevol pronòstic positiu. Les autoritats no descarten que el balanç de víctimes pugui augmentar si el foc continua guanyant terreny.

El govern francès ha mobilitzat tots els recursos disponibles per contenir l'incendi. Tanmateix, el repte és enorme, i la comunitat internacional observa amb atenció el desenvolupament d'aquesta catàstrofe.

La regió d'Occitània, coneguda per la seva riquesa natural i paisatges únics, podria patir danys irreversibles si les flames no es controlen a temps. La prioritat és frenar l'avanç del foc i protegir les persones que viuen a les àrees més afectades.

Sense dubte, el sud de França viu un dels seus pitjors incendis en anys. La combinació d'altes temperatures, vents forts i sequera extrema ha creat un còctel explosiu que amenaça de desbordar tots els esforços de contenció. La nit es presenta llarga i complicada a Corbières, mentre els bombers lluiten contra un enemic implacable.