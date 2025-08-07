Enorme susto en España: un incendio en plena madrugada deja 19 heridos

La madrugada de este jueves ha arrancado con un gran susto en Sarrià de Ter (Gerona). Un incendio declarado a primera hora del día ha provocado el desalojo completo de un edificio de viviendas. El humo y las llamas han causado daños considerables y han dejado una veintena de personas heridas, aunque ninguna de gravedad.

El suceso ha ocurrido en la calle Mercè Rodoreda, en el número 7, cuando apenas habían pasado unos minutos de las seis de la mañana. A esa hora, el teléfono de emergencias ha empezado a recibir las primeras alertas. La alarma ha saltado tras iniciarse el fuego en un piso de la tercera planta, que ha acabado completamente calcinado.

Un incendio arrasa un piso y llena de humo el edificio

El fuego se ha originado en el 3.º 3a del inmueble, un bloque de planta baja más cinco alturas. Las llamas han devorado toda la vivienda afectada, mientras que el humo se ha expandido rápidamente por el interior del edificio. Y es que el patio de luces ha actuado como una chimenea, facilitando la propagación del aire contaminado.

El resto de los pisos no se han salvado de la humareda. Incluso en las plantas inferiores se ha visto comprometida la calidad del aire, ya que algunas chispas han ido cayendo al patio, lo que ha reavivado el humo y ha complicado aún más la situación. Por precaución, todo el bloque ha tenido que ser evacuado por los equipos de emergencias.

Los Bombers de la Generalitat desplazaron hasta 15 dotaciones terrestres para intentar extinguir el fuego. El incendio, muy violento en sus primeras fases, finalmente se ha dado por extinguido poco antes de las nueve de la mañana. A esa hora, el dispositivo ha pasado a tareas de remojo y desescombro.

El incendio ha dejado a una veintena de personas heridas

Desde el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se han activado siete ambulancias. En total, los sanitarios han atendido a 19 personas afectadas por el humo. Quince de ellas han sido dadas de alta en el lugar tras recibir atención in situ.

Otras cuatro personas han sido trasladadas a centros médicos. Dos de ellas al CUAP Güell, y las dos restantes al Hospital Santa Caterina de Salt. En todos los casos, el estado es leve y no se ha temido en ningún momento por la vida de ninguno de los afectados.

En estos momentos, las autoridades siguen evaluando los daños en el inmueble. Técnicos municipales están inspeccionando el estado estructural del edificio, que ha quedado bastante tocado por la intensidad del humo. Por ahora, ningún vecino ha podido regresar a su vivienda.

Las causas del incendio siguen bajo investigación

Aunque el fuego ya ha sido controlado, todavía no se sabe qué lo ha provocado. El estado en que ha quedado el piso afectado complica la tarea de los investigadores. Así que todo apunta a que será necesario un trabajo exhaustivo para poder determinar cómo se inició el incendio.

La situación en Sarrià de Ter ha sido tensa durante varias horas. Los residentes desalojados esperan información sobre cuándo podrán volver a sus casas. Mientras tanto, los servicios técnicos analizan los sistemas de ventilación, electricidad y agua, que han quedado inutilizados.