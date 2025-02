Macabra troballa: troben un altre cos amb signes de violència a Badalona

Nou crim a Badalona en menys de 24 hores. Després del crim d'un home de 36 anys, que moria d'un cop de destral al carrer Guasch la nit de diumenge, els Mossos d'Esquadra estan investigant un altre cas.

La matinada d'aquest dilluns, la policia catalana trobava el cos d'un home a la planta baixa d'un edifici al carrer d'Ibèria, al barri Bufalà. Segons avança El Caso, el cadàver tenia múltiples ferides i estava lligat de mans i peus, a més de presentar un fort cop al cap.

La parella de la víctima va donar l'alerta

L'alerta va ser donada per la parella de la víctima al voltant de les onze de la nit, quan va trobar el cos sense vida i va contactar amb els Mossos. Fins al moment, hi ha una persona detinguda en relació amb aquest cas.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit la investigació per esclarir les circumstàncies del succés. Es tracta del segon crim en menys de 24 hores ocorregut a Badalona i del cinquè en menys d'una setmana a Catalunya.

Un altre crim a Badalona en menys de 24 hores

La nit anterior, un home de 36 anys i de nacionalitat pakistanesa va ser assassinat en un habitatge del carrer Guasch, al barri de Llefià, també a Badalona. Segons les primeres informacions, el succés s'hauria originat durant una baralla a l'interior del domicili. La víctima presentava una ferida mortal al cap, aparentment causada per una destral o un matxet.

En el mateix lloc, la policia va trobar una altra persona amb ferides d'arma blanca, que va ser traslladada a l'Hospital de Can Ruti. No obstant això, no es temeria per la seva vida. Per ara, es treballa amb la hipòtesi que la mort podria estar vinculada a conflictes al voltant del control de la venda de droga.

En el context de Catalunya, s'han registrat fins a cinc homicidis en els últims dies, cosa que ha encès les alarmes sobre la seguretat. A més de Badalona, en els últims dies, hi ha hagut altres tres assassinats al Raval de Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Camí, tots ells relacionats amb armes blanques. Les autoritats estan treballant ara per identificar patrons i possibles connexions entre tots aquests successos.