Emilio, l'home trobat sense vida a Galícia en guanyar un milió d'euros a la loteria

Gran tragèdia a Espanya. Emilio Lusquiños Martínez, de 68 anys, ha estat trobat mort a la seva residència del carrer del Orzán, a La Corunya. Es tractava d'un veí molt conegut a la localitat que, a més, havia guanyat només tres mesos enrere més d'un milió d'euros a la loteria.

L'Emilio, a qui coneixien com 'el cuco del Orzán', havia estat desaparegut durant diversos dies. Una cosa que havia generat preocupació entre els seus veïns i coneguts, ja que no era gens habitual. Els seus coneguts destacaven que era molt estrany que no donés senyals durant tant de temps, i és que també participava en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz.

Davant aquestes sospites, la Policia Nacional va alertar la Policia Local i els bombers, que van fer una operació de rescat el passat diumenge. I, en obrir la porta del seu habitatge al carrer Orzán, van trobar l'Emilio sense vida.

Les autoritats encara esperen els resultats de l'autòpsia per determinar la causa exacta de la mort de l'Emilio. No obstant això, fonts policials confirmen que la seva mort no es deuria a cap mena de crim i que hauria mort per causes naturals.

L'Emilio havia guanyat més d'un milió d'euros a la loteria

Fa tres mesos, Emilio Lusquiños, de 68 anys, experimentava un canvi dràstic en la seva vida. I és que li van tocar més d'un milió d'euros en la Bonoloto a l'octubre de l'any passat. Amb els diners dipositats al seu compte corrent, el seu saldo arribava a xifres de set dígits, i l'Emilio aconseguia convertir-se en milionari.

No obstant això, el primer acte que va dur a terme després de convertir-se en milionari va ser convidar els seus amics a un dinar en un famós restaurant de La Corunya.

L'Emilio mai no va estar casat ni va tenir fills, però compensava aquesta absència amb una àmplia xarxa d'amistats a la seva ciutat. A més, era un seguidor acèrrim del Deportivo de La Corunya. De fet, tenia el compromís de seguir el seu estimat equip allà on jugués.

I és que fins i tot ja havia comprat el seu passatge per volar a Màlaga per al pròxim dissabte, on l'equip juga un partit. No obstant això, encara que no podrà fer el viatge, la seva passió pel Deportivo perdurarà en el cor dels aficionats i els seus coneguts, que el recorden amb afecte.