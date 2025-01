Tragèdia: Mor amb només 7 anys Sid Veijer, una promesa del motociclisme a Holanda

El món del motociclisme s'ha vist sacsejat per una tràgica notícia, des dels Països Baixos arriba el lament d'una pèrdua que ha marcat a tots els seus aficionats. Una tragèdia que, malgrat els esforços per evitar-la, s'ha fet realitat. Avui, el motociclisme plora la pèrdua d'un futur campió.

Sid Veijer, un nen de només 7 anys, ha mort després d'un brutal accident durant un entrenament al seu país. Malgrat la ràpida intervenció dels metges i després de diverses cirurgies, el jove no va poder superar les ferides que va patir al cap i a la cara. La notícia de la seva mort ha deixat a tothom en xoc.

Accident fatal als Països Baixos

El tràgic accident va tenir lloc el passat 22 de desembre, quan Sid es trobava entrenant amb la seva mini moto en un kàrting cobert. En un instant, el que semblava una sessió rutinària d'entrenament va acabar convertint-se en un malson.

Malgrat les greus ferides, Sid va ser traslladat immediatament a un hospital, on els metges van fer tot el possible per salvar-lo. No obstant això, el seu estat era crític i, després de diverses intervencions quirúrgiques, no va poder resistir i va morir diumenge a la tarda.

La notícia va ser confirmada per la família de Sid a través d'un emotiu comunicat a les xarxes socials, en el qual agraïen als metges i infermeres pel seu incansable esforç. A més, la família va expressar l'orgull que sentien per la valentia de Sid. El seu cosí Collin Veijer, pilot de Moto3, va compartir el seu dolor, recordant els moments feliços al seu costat "Mai t'oblidaré, Sid, la teva lluita m'inspira a seguir endavant".

Sid Veijer era una promesa del motociclisme, un nen amb un futur brillant en l'esport. La seva passió per les motos era evident, i encara que la seva vida va ser curta, va deixar una empremta inesborrable en aquells que el van conèixer. La seva història ens recorda com som de fràgils, però també com som de valents podem ser davant l'adversitat.