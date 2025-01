Espectacular accident a l'A-6 a Valladolid a plena llum del dia

Aquest matí, a plena hora punta, s'ha produït un espectacular accident a l'A-6, a l'altura de Rueda (Valladolid). Un camió ha bolcat a les 7:55 hores, causant alarma a la zona. Afortunadament, només hi ha hagut un ferit, encara que l'incident ha complicat seriosament la circulació.

Els serveis d'emergència s'han mobilitzat ràpidament. El trànsit va ser interromput parcialment, i el carril dret ha estat tancat durant diverses hores. La situació ha generat retencions mentre els equips de rescat atenien el conductor accidentat.

Espectacular accident a l'A-6 a Valladolid

El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 177, en direcció Salamanca, i ràpidament s'han activat els protocols d'emergència. La Guàrdia Civil, els bombers i el personal mèdic han arribat per assegurar la zona i atendre el conductor, un home de 62 anys. Després de rebre atenció al lloc, ha estat traslladat a l'Hospital Comarcal de Medina del Campo.

El trànsit s'ha vist afectat pel tancament temporal d'un carril, cosa que ha provocat algunes demores a la zona. La DGT ha recomanat precaució als conductors que circulaven per l'A-6 a primera hora, ja que l'operació de neteja i seguretat seguia en marxa.

El camió involucrat pertany a una empresa local. No transportava mercaderies perilloses, cosa que ha evitat majors complicacions. La companyia està col·laborant amb les autoritats per esclarir les causes del bolcament, mentre que s'espera que el trànsit es restableixi completament.

L'empresa ha mostrat el seu compromís amb la seguretat viària i està prenent mesures preventives per evitar nous incidents en el futur. Segons han indicat, s'estan revisant els protocols interns i reforçant els controls de seguretat en els seus vehicles.