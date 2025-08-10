Decisió d’última hora amb la Mesquita de Còrdova després de l’incendi: és imminent
Després del foc originat per una escombradora, el Cabildo ja ha anunciat un canvi important a la Mesquita de Còrdova
La nit del passat divendres, 8 d'agost, Còrdova va viure moments plens de tensió i de preocupació. La Mesquita-Catedral, Patrimoni de la Humanitat, va patir un incendi que va obligar a una intervenció ràpida de bombers i Policia Nacional. El foc va començar al voltant de les nou del vespre i va quedar controlat en poc més d'una hora i mitja, tot i que les tasques de seguretat es van allargar fins a la matinada.
Segons les primeres investigacions, l'origen podria estar en un curtcircuit en una escombradora situada a la capella d'Almanzor. La màquina era al costat d'una altra estança i envoltada d'elements de fusta, cosa que va afavorir la propagació de les flames. El succés, tot i que no va tenir víctimes, va posar en alerta els responsables del temple i va obrir un debat sobre la ubicació d'aquest tipus d'equips.
S'engega un canvi a la Mesquita de Còrdova després de l'incendi
Aquest diumenge, 10 d'agost, el canonge José Juan Jiménez Güeto ha confirmat que el Capítol va adquirir dos locals. Aquests estan ubicats al carrer Encarnación, molt propers a la Porta de Santa Catalina, per traslladar-hi totes les escombradores i l'elevadora emprades en la neteja diària del monument. Segons ell, en declaracions recollides per Diario de Córdoba, la compra estava aprovada des de fa temps i els immobles estan en obres d'adaptació.
L'objectiu és desallotjar la capella usada com a magatzem de maquinària i mantenir el material a prop, donada la seva utilització constant. El Capítol disposa d'altres naus en polígons industrials, però es buscava un espai a pocs metres del monument per agilitzar les tasques de manteniment. Tant l'escombradora com l'elevadora són essencials per a la neteja del terra i de les làmpades de gran alçada.
El degà president del Capítol, Joaquín Alberto Nieva, va recordar que la capella on es van iniciar les flames albergava un quadre elèctric i productes de neteja. A més, va apuntar que les altes temperatures registrades a la ciutat aquests dies podrien haver influït en l'incident.
Però decisió més important després del succés arribarà a la tardor: la Mesquita-Catedral comptarà amb un sistema d'extinció per aigua nebulitzada. El qual serà idèntic a l'instal·lat a la reconstruïda catedral de Notre-Dame de París. Aquest mecanisme allibera fines gotes d'aigua tan bon punt es detecta un conat de foc, minimitzant els danys sobre les estructures històriques.
“Estem a l'avantguarda”, va afirmar Nieva, subratllant que el temple disposa de protocols avançats i que la ràpida actuació de divendres demostra la seva eficàcia. No obstant això, va destacar que “sempre hi ha alguna cosa a millorar” i que aquesta nova tecnologia incorporarà també càmeres tèrmiques i canonades de nebulització d'última generació.
Aquest és el tercer incendi documentat a la Mesquita-Catedral. L'anterior, el 2001, va afectar l'arxiu, cosa que va portar a reforçar la seguretat amb armaris ignífugs i sistemes automàtics d'extinció. No obstant això, el monument està en millora contínua perquè cada vegada l'edifici sigui més segur.
No hi ha cap dubte de què aquest succés marcarà un abans i un després en la protecció d'un dels monuments més emblemàtics d'Espanya.
