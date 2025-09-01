Logo e-noticies.cat
Una furgoneta de la policia Mossos d'Esquadra estacionada en una carretera amb la imatge en blanc i negre d'un jove dins d'un cercle vermell superposada a la cantonada dreta
Diverses persones van resultar ferides després del xoc frontal | Camara @mossos, X, @bordegassos
SUCCESSOS

Commoció per la tràgica mort de Pau, un casteller de 28 anys: 'Et recordarem sempre'

La mort d'en Pau provoca commoció entre els seus companys i veïns, que han recordat la seva implicació i passió

per

África Fernández Juez

La comarca catalana del Garraf està de dol després d’un greu accident que s’ha endut la vida de dues persones. Entre les víctimes hi ha Pau Hill, un jove i estimat casteller de 28 anys. La seva mort ha commocionat tota la localitat de Vilanova i la Geltrú, on havia deixat una empremta inesborrable.

El tràgic sinistre es va produir divendres a la nit a la carretera C-15z, quan un cotxe i una furgoneta van xocar frontalment. Pau, que va ser durant diverses temporades membre dels Bordegassos de Vilanova, va perdre la vida a l’acte. La colla va confirmar la trista notícia amb un emotiu missatge a les xarxes socials, on van expressar el seu dolor i van enviar forces a la família i amics.

Jove amb expressió seriosa sosté una altra persona sobre les espatlles durant una activitat de grup.

La colla Bordegassos va destacar el compromís d'en Pau durant anys | Camara X, @bordegassos

Un comiat marcat pel record

L’agrupació va recordar Pau com un jove compromès i apassionat pels castells. No només va participar com a bordegàs en nombroses actuacions, també va formar part de l’equip tècnic, aportant la seva dedicació a cada assaig. La seva implicació i el seu caràcter proper van fer que molts el consideressin un pilar dins la colla.

El comunicat dels Bordegassos és clar i emotiu: “Ens ha deixat, als 28 anys, Pau Hill, bordegàs durant diverses temporades i membre de l’equip tècnic. Des de la colla volem enviar el nostre més sentit condol a la família i amics, et recordarem sempre, Pau”. Un missatge que reflecteix l’afecte i l’admiració que despertava.

Les mostres de suport es van multiplicar ràpidament a les xarxes socials. Companys, veïns i amics van compartir records de moments viscuts al seu costat. La notícia ha deixat una sensació de buit a la ciutat, on molts el recorden com algú alegre i entregat a la seva passió.

Dos agents dels Mossos d'Esquadra amb uniforme en primer pla

El conductor de la furgoneta està sent investigat per la policia | Camara Mossos d'Esquadra

Un accident amb conseqüències tràgiques

L’accident es va produir a les 20:52 hores al quilòmetre 3,3 de la C-15z, entre Vilanova i la Geltrú i Canyelles. En el xoc frontal van morir Pau, de 28 anys, i una dona de 41 anys veïna de Canyelles que viatjava a la furgoneta. També hi va haver una persona ferida greu, tres menys greus i una il·lesa.

Els Mossos d’Esquadra van informar que el conductor de la furgoneta va resultar ferit i es troba investigat. Se l’acusa de doble homicidi per imprudència greu, conduir sota els efectes de drogues i tres delictes de lesions. Roman ingressat en un hospital mentre avança la investigació.

El Servei Català de Trànsit (SCT) va activar un ampli operatiu després de l’avís del sinistre. A la zona hi van intervenir set patrulles de Mossos, quatre dotacions de bombers i vuit unitats del SEM. També es va oferir suport psicològic als afectats per la tragèdia.

