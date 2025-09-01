Commoció per la tràgica mort de Pau, un casteller de 28 anys: 'Et recordarem sempre'
La mort d'en Pau provoca commoció entre els seus companys i veïns, que han recordat la seva implicació i passió
La comarca catalana del Garraf està de dol després d’un greu accident que s’ha endut la vida de dues persones. Entre les víctimes hi ha Pau Hill, un jove i estimat casteller de 28 anys. La seva mort ha commocionat tota la localitat de Vilanova i la Geltrú, on havia deixat una empremta inesborrable.
El tràgic sinistre es va produir divendres a la nit a la carretera C-15z, quan un cotxe i una furgoneta van xocar frontalment. Pau, que va ser durant diverses temporades membre dels Bordegassos de Vilanova, va perdre la vida a l’acte. La colla va confirmar la trista notícia amb un emotiu missatge a les xarxes socials, on van expressar el seu dolor i van enviar forces a la família i amics.
Un comiat marcat pel record
L’agrupació va recordar Pau com un jove compromès i apassionat pels castells. No només va participar com a bordegàs en nombroses actuacions, també va formar part de l’equip tècnic, aportant la seva dedicació a cada assaig. La seva implicació i el seu caràcter proper van fer que molts el consideressin un pilar dins la colla.
El comunicat dels Bordegassos és clar i emotiu: “Ens ha deixat, als 28 anys, Pau Hill, bordegàs durant diverses temporades i membre de l’equip tècnic. Des de la colla volem enviar el nostre més sentit condol a la família i amics, et recordarem sempre, Pau”. Un missatge que reflecteix l’afecte i l’admiració que despertava.
Les mostres de suport es van multiplicar ràpidament a les xarxes socials. Companys, veïns i amics van compartir records de moments viscuts al seu costat. La notícia ha deixat una sensació de buit a la ciutat, on molts el recorden com algú alegre i entregat a la seva passió.
Un accident amb conseqüències tràgiques
L’accident es va produir a les 20:52 hores al quilòmetre 3,3 de la C-15z, entre Vilanova i la Geltrú i Canyelles. En el xoc frontal van morir Pau, de 28 anys, i una dona de 41 anys veïna de Canyelles que viatjava a la furgoneta. També hi va haver una persona ferida greu, tres menys greus i una il·lesa.
Els Mossos d’Esquadra van informar que el conductor de la furgoneta va resultar ferit i es troba investigat. Se l’acusa de doble homicidi per imprudència greu, conduir sota els efectes de drogues i tres delictes de lesions. Roman ingressat en un hospital mentre avança la investigació.
El Servei Català de Trànsit (SCT) va activar un ampli operatiu després de l’avís del sinistre. A la zona hi van intervenir set patrulles de Mossos, quatre dotacions de bombers i vuit unitats del SEM. També es va oferir suport psicològic als afectats per la tragèdia.
