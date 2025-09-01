Conmoción por la trágica muerte de Pau, 'casteller' 28 años: 'Te recordaremos siempre'

La comarca catalana del Garraf está de luto tras un grave accidente que se cobró la vida de dos personas. Entre las víctimas se encuentra Pau Hill, un joven 'casteller' de 28 años muy querido. Su fallecimiento ha conmocionado a toda la localidad de Vilanova i la Geltrú, donde había dejado una huella imborrable.

El trágico siniestro se produjo el viernes por la noche en la carretera C-15z, cuando un coche y una furgoneta chocaron frontalmente. Pau, que fue durante varias temporadas miembro de los Bordegassos de Vilanova, perdió la vida en el acto. La colla confirmó la triste noticia con un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresaron su dolor y mandaron fuerzas a la familia y amigos.

Una despedida marcada por el recuerdo

La agrupación recordó a Pau como un joven comprometido y apasionado por los castells. No solo participó como bordegàs en numerosas actuaciones, sino que también formó parte del equipo técnico, aportando su dedicación en cada ensayo. Su implicación y su carácter cercano hicieron que muchos lo consideraran un pilar dentro de la colla.

El comunicado difundido por los Bordegassos fue claro y emotivo: “Nos ha dejado, a los 28 años, Pau Hill, bordegàs durante varias temporadas y miembro del equipo técnico. Desde la colla queremos enviar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos, te recordaremos siempre, Pau”. Un mensaje que refleja el cariño y la admiración que despertaba.

Las muestras de apoyo se multiplicaron rápidamente en las redes sociales. Compañeros, vecinos y amigos compartieron recuerdos de momentos vividos junto a él. La noticia ha dejado una sensación de vacío en la ciudad, donde muchos lo recuerdan como alguien alegre y entregado a su pasión.

Un accidente con consecuencias trágicas

El accidente se produjo a las 20:52 horas en el kilómetro 3,3 de la C-15z, entre Vilanova i la Geltrú y Canyelles. En el choque frontal murieron Pau, de 28 años, y una mujer de 41 años vecina de Canyelles que viajaba en la furgoneta. También hubo una persona herida grave, tres menos graves y una ilesa.

Los Mossos d’Esquadra informaron que el conductor de la furgoneta resultó herido y se encuentra investigado. Se le acusa de doble homicidio por imprudencia grave, conducir bajo los efectos de drogas y tres delitos de lesiones. Permanece ingresado en un hospital mientras avanza la investigación.

El Servei Català de Trànsit (SCT) activó un amplio operativo tras el aviso del siniestro. En la zona intervinieron siete patrullas de Mossos, cuatro dotaciones de bomberos y ocho unidades del SEM. También se ofreció apoyo psicológico a los afectados por la tragedia.