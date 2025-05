Commoció a Sevilla per la tràgica mort de Manuel, un jove de 28 anys: 'Mai t'oblidaré'

La inesperada mort de Manuel Castellano, un jove de 28 anys, ha deixat un profund dolor entre tots els que el coneixien. Manuel, conegut carinyosament com "Caste", va perdre la vida en un greu accident laboral a Sevilla.

Tenia 28 anys i estava a punt de viure una experiència somiada: assistir al partit decisiu del Betis a la Conference League, a Breslau, Polònia. La seva història és la d'un jove entregat a la seva passió pel Betis. També a la seva gent, que ara s'acomiada d'ell amb llàgrimes i respecte.

Un bètic de cor que vivia i sentia cada partit

Manuel va néixer a Rota (Cadis) i des de molt jove es va convertir en un fervent seguidor del Betis, un club que ocupava un lloc molt especial a la seva vida. Establert a Sevilla, el seu temps lliure el dedicava a acompanyar l'equip allà on jugava, sense importar la distància ni el cost. El seu amor pel Betis era tan intens que molts el veien com un veritable ambaixador del club, sempre disposat a animar des de la graderia, segons informa ABC.

La seva presència es va fer habitual en viatges nacionals i internacionals, com l'històric partit a l'Olímpic de Roma el 2022 o el partit a Cornellà contra l'Espanyol el 2023. En cada desplaçament, Manuel no només donava suport a l'equip, sinó que també creava llaços amb altres aficionats, formant una gran família bètica. El seu últim record a les xarxes socials va ser una foto de l'estadi municipal de Breslau, destí que lamentablement no va poder assolir.

Homenatges i comiats que reflecteixen l'afecte de tothom

L'impacte de la seva mort s'ha sentit especialment a les penyes i grups d'animació verd-i-blancs. Des de Gol Sur 1907, se li va dedicar un missatge emotiu a les xarxes socials i una pancarta a l'últim partit al Benito Villamarín: "Descansi en pau, Caste". També la penya Esquinita del Tajo i moltes altres agrupacions van expressar el seu pesar per la pèrdua d'un company irreemplaçable.

El Club Deportivo Rota, on la seva família està molt vinculada, va emetre un comunicat oficial per mostrar el seu suport. "En el partit del dia 25 de maig es guardarà un minut de silenci", van assenyalar, acompanyant les seves condolences a la família.

D'altra banda, el seu germà també va escriure una dedicatòria plena d'emoció: "Mai t'oblidaré. Hem viscut moments que quedaran per sempre. Descansa en pau, germà, i fins que tornem a trobar-nos."

El buit que deixa Manuel Castellano és immens, però el seu record romandrà viu en aquells que el van estimar i en cada racó on es va sentir la seva veu animant el seu equip. La seva passió i entrega quedaran gravades com un llegat per a tots els que segueixen el Betis amb el cor.