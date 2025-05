Primeres paraules del pare del nadó mort a Jaén en conèixer l'autòpsia: 'No podeu...'

La població de Linares, a Jaén, segueix consternada després del tràgic decés d'un nadó de 2 anys al cotxe del seu pare. El petit va ser oblidat pel seu tutor al vehicle i va romandre allà diverses hores, fins a ser trobat ja sense vida.

Aquest divendres, l'acusat, Rafael, ha acudit per declarar davant la jutgessa que porta el cas, mostrant-se profundament afectat. "No podeu imaginar-vos com em trobo", ha confessat l'home a la porta dels jutjats. A la sortida, la seva advocada, Rocío Garrido, va expressar que se sentia "contenta" després de les declaracions en seu judicial.

La mare del petit va descobrir la tragèdia

El petit de tan sols 2 anys va ser oblidat durant hores per l'home de 72 anys al seu cotxe. El vehicle, amb els vidres tintats, va romandre estacionat al carrer Pintor El Greco sense que ningú notés la presència del menor. Tot això sota un intens sol gairebé estiuenc, amb una màxima ja molt alta en aquesta localitat de Jaén.

Finalment, va ser la mare d'acollida qui va descobrir el que havia passat, en acudir a recollir el nen. Allà li van comunicar que, aquell dia, ni el pare ni el petit havien passat per allà. Després de tornar al domicili, ambdós pares van trobar el menor al cotxe i van trucar immediatament al 112.

L'autòpsia, els resultats de la qual es van conèixer en les últimes hores, va confirmar que el nen va morir per asfíxia causada. Probablement, a causa de les altes temperatures a l'interior del vehicle. El pare, detingut com a presumpte autor d'un homicidi imprudent, es troba en llibertat condicional i ha col·laborat amb la investigació.

De fet, va participar en la reconstrucció de l'accident en un recorregut de només 20 minuts acompanyat per dos agents. En concret, va tornar a recórrer els llocs visitats el dia del fatídic succés, des de la guarderia fins al seu domicili. La família, amb una llarga trajectòria d'acolliment de nens, és molt estimada al barri, havent acollit altres 13 menors.

Una família amb un respectat recorregut

La presidenta de la Federació de Famílies d'Acollida, Charo Morales de Coca, ha defensat la reputació del matrimoni, assegurant que "són una família molt correcta". Així mateix, afegeix que ara "necessiten més que mai el suport social". La defensa del pare al·lega una possible causa mèdica que hauria provocat l'oblit, i treballa perquè la causa sigui arxivada.

Per la seva banda, la investigació policial apunta, per ara, a un tràgic descuit. Linares roman commocionada per aquest dolorós succés que ha colpejat una família dedicada a la cura dels més vulnerables. Una cura que es va veure truncada en un fatídic i calorós dia de maig.