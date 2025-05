Preu de la llum avui, dissabte 24 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 24 de maig de 2025, és de 7,20 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una pujada de 2,09 euros. Recordem que el preu mitjà de la llum en la jornada del 23 de maig se situava en els 5,11 euros per MW/h.

Malgrat tot, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) llancen detalls molt positius per als consumidors. Per exemple, en la franja més barata del dia, el preu de la llum tornarà a ser negatiu. Això sí, en el tram més car de la jornada se superaran els 50 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dissabte 24 de maig de 2025, hora a hora

El cert és que el dissabte començarà amb preus bastant estables durant tota la matinada. Això sí, caldrà esperar fins a la tarda per veure tarifes molt econòmiques, ja que serà el moment més barat del dia. Els consumidors, per tant, podran estar tranquils aquest 24 de maig, perquè no pagaran molt cara la llum que gastin.

Així, d'11:00 a 15:00 el MW/h costarà -6 euros, encara que de 15:00 a 16:00 el preu serà de -8,01 euros. Entre les 16:00 i les 17:00 trobem el preu més econòmic de tot el dia: -9,7 euros per MW/h. Per últim, de 17:00 a 18:00 el cost del MW/h serà de -6,01 euros.

11:00 - 15:00: -6 €/MWh

15:00 - 16:00: -8,01 €/MWh

16:00 - 17:00: -9,7 €/MWh

17:00 - 18:00: -6,01 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Quant als preus més alts, durant la primera meitat del dia les tarifes més cares les tindrem de matinada. De 00:00 a 01:00 el MW/h costarà 14 euros, encara que de 01:00 a 02:00 ja baixarà a 12 euros. En canvi, de 06:00 a 07:00 el preu del MW/h passarà a ser de 13,32 euros.

20:00 - 21:00: 17,72 €/MWh

21:00 - 22:00: 36,1 €/MWh

22:00 - 23:00: 52 €/MWh

23:00 - 00:00: 37 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h serà de 36,1 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 trobem el preu més alt de tot el dissabte: 52 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MW/h serà de 37 euros.