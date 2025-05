Un nadó, inconscient després de ser llançat contra el terra en una discussió a Màlaga

Un episodi violent va tenir lloc a Màlaga, on una discussió de parella va acabar en una agressió greu contra un nadó de 14 mesos. La Policia Local va acudir ràpidament al lloc i va detenir un home, acusat d'haver sacsejat i llançat a terra la petita. Els fets han posat en alerta els serveis de protecció infantil de seguida, tal com relata La Sexta Noticias.

L'incident va ocórrer al domicili familiar, quan una disputa entre la parella va escalar fins a nivells alarmants. Segons fonts policials, l'home hauria arrabassat la nena dels braços de la seva mare en un acte de violència extrema. Seguidament, la va llançar contra el terra després de sacsejar-la violentament, provocant-li la pèrdua de coneixement.

Una trucada d'emergència que va alertar els serveis sanitaris

Les autoritats van ser alertades ràpidament, amb una trucada per un possible cas de violència familiar amb risc per a la integritat de la menor. "Va ser un avís urgent que va activar la Policia Local i els equips mèdics", van explicar fonts oficials. A la seva arribada, els agents van constatar que la situació va derivar en la suposada agressió física contra la nena durant la disputa.

La petita va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Materno Infantil de Màlaga, on va ingressar sota observació. De moment, les autoritats no han facilitat detalls específics sobre el seu estat de salut. Això sí, se sap que va quedar hospitalitzada per rebre atenció mèdica especialitzada.

El pare de la petita va quedar detingut com a presumpte autor dels fets

Quant al pare, va ser detingut per la Policia Local i posteriorment traslladat a comissaria per continuar amb les diligències corresponents. "Les investigacions estan en curs i s'estan recopilant proves per esclarir els fets," han assenyalat des del cos de policia.

El cas ha despertat preocupació dels veïns, no només per la gravetat de l'agressió, sinó també per la vulnerabilitat de les víctimes en l'entorn familiar. Les autoritats insisteixen en la importància de denunciar qualsevol sospita de maltractament infantil o violència domèstica per evitar tragèdies majors.

Mentrestant, la mare de la petita roman sota assistència psicològica i mèdica. D'altra banda, les forces de seguretat treballen per garantir la protecció tant de la nena com de la resta dels membres afectats.

La Fiscalia ha anunciat que seguirà de prop el procés judicial per assegurar que es prenguin totes les mesures necessàries. En aquest sentit, s'aplicaran tant en defensa dels drets del menor com en les sancions pertinents al responsable d'aquesta greu agressió.