Mor un nen de 3 anys mentre construïa una carrossa de Carnaval amb la família

Un tràgic succés ha commocionat la localitat de Santa Margarida i els Monjos i Sant Quintí de Mediona, a la comarca de l'Alt Penedès. Un nen de 3 anys, natural del primer municipi, va perdre la vida en caure-li un armari a sobre.

Segons les primeres informacions, el succés ha tingut lloc mentre construïa una carrossa de Carnaval amb la seva família. Els fets han tingut lloc aquest diumenge, 26 de gener, en una nau de la localitat de Sant Quintí de Mediona.

Després de rebre l'avís, els tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets. Malauradament, tot i els intents per reanimar el petit, no va quedar més remei que certificar la seva defunció.

Segons ha indicat l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, s'han decretat dos dies de dol oficial en senyal de respecte i solidaritat amb la família del petit. A més, aquest dilluns s'ha celebrat un minut de silenci davant del consistori a les 12:00 del migdia.

"No hi ha paraules que puguin consolar davant aquesta pèrdua", va expressar amb pesar l'alcaldessa, Esther Marmaneu. En aquest sentit, el consistori va contactar ràpidament amb el departament d'Educació per comunicar els fets.

A conseqüència, s'ha activat un servei de suport emocional als companys de classe del petit. També cal dir que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes exactes del succés. De tota manera, tot sembla indicar que es tracta d'un succés tràgic, però fortuït.

Segona mort accidental d'un nen a l'Alt Penedès

Aquest trist succés és el segon accident mortal que involucra un nen petit a la comarca de l'Alt Penedès en menys de dues setmanes. El passat 14 de gener, un altre nen va morir a Subirats en caure-li una porteria a sobre. Segons les primeres investigacions, tot apunta que la porteria no estava ben ancorada en el moment dels fets.

El cas es va traslladar al jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès. Queda, per tant, en mans dels investigadors concloure si existeixen responsabilitats i si el recinte complia amb les normatives de seguretat pertinents.