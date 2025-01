Commoció en conèixer-se les primeres víctimes del tràgic accident d'avió als EUA

Un devastador accident aeri ha sacsejat els Estats Units aquest dijous. Un avió de passatgers procedent de Wichita, Kansas, amb 64 persones a bord, s'ha estavellat contra un helicòpter de l'Exèrcit dels Estats Units sobre el riu Potomac, a prop de l'Aeroport Ronald Reagan de Washington.

Els fets han ocorregut al voltant de les 20:48 del dimecres (hora local). En les últimes hores, a més, s'ha fet públic que a l'avió viatjaven almenys 14 patinadors artístics d'elit. I, entre ells, dos campions mundials, segons asseguren mitjans russos.

2 campions mundials, entre les víctimes de l'accident

Entre les víctimes, es troben almenys 14 patinadors artístics d'elit, entre ells els campions mundials Evgenia Shishkova i Vadím Naumov. Aquests esportistes, reconeguts per les seves múltiples medalles en campionats internacionals, havien emigrat als Estats Units el 1998 i eren entrenadors al país.

Segons apunta el mitjà rus Pravda, els patinadors tornaven a Washington després dels Campionats de Patinatge Artístic dels Estats Units a Kansas.

Shishkova i Naumov van ser coronats campions mundials el 1994 i van obtenir medalles en competicions europees i olímpiques anteriors. Després de la seva retirada, van dedicar la seva vida a l'ensenyament del patinatge, formant noves generacions d'atletes als Estats Units.

El seu fill, Maxim Naumov, també competia en patinatge artístic. Els mitjans russos també han apuntat que el jove, de 23 anys, podria viatjar en el mateix vol que els seus pares. A l'avió sinistrat també viatjava Inna Volyanskaya, medallista de bronze del campionat de l'URSS.

L'avió va xocar contra un helicòpter

El fatídic accident va ocórrer quan un helicòpter Sikorsky H-60 Black Hawk de l'Exèrcit i un avió comercial Bombardier CRJ700 de PSA Airlines van col·lidir. L'avió, que estava aterrant a l'Aeroport Nacional Reagan, portava 60 passatgers i 4 tripulants.

Segons testimonis, l'helicòpter volava a baixa altitud i no va respondre a les alertes emeses per la torre de control. La col·lisió va produir una explosió que va il·luminar el cel sobre el riu Potomac.

L'NBC ha assegurat que una dotzena de cossos ja s'haurien recuperat del riu Potomac. Les autoritats, per la seva banda, van confirmar que les temperatures al riu eren d'1,6 °C, cosa que augmenta el risc d'hipotèrmia per a possibles supervivents.

Immediatament després de l'accident, equips de policia, bombers i serveis d'emergència es van desplegar a la zona per iniciar les tasques de cerca i rescat. Helicòpters i embarcacions es van mobilitzar per localitzar i assistir els supervivents a les gèlides aigües del Potomac. Les operacions de rescat continuen en curs, mentre les autoritats ja investiguen les causes de l'accident.