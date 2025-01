Commoció per la fulminant mort de Martín García, un brillant comunicador de 34 anys

Martín García era un jove comunicador que ha deixat en shock el món de la comunicació a Salamanca. Especialment el món empresarial i el sector carni, ja que actualment es dedicava a portar la comunicació de l'empresa Beher. El jove ha mort amb 34 anys de forma sobtada i sense deixar gaire espai perquè els del seu voltant assumeixin la pèrdua.

Martín García era director de màrqueting i comunicació de Beher i ha mort després de patir un infart. Beher, reconeguda empresa del sector del pernil, va comunicar la notícia a través del seu compte de LinkedIn. Des d'allà ha expressat el seu profund pesar per la pèrdua de qui van descriure com una “figura clau” en la projecció de la marca.

Destaquen la seva “creativitat, visió estratègica i passió per l'excel·lència”, que van contribuir significativament al posicionament de la companyia en el mercat del pernil ibèric. Martín García es va incorporar a Beher fa pocs mesos, però en aquest breu temps va deixar empremta en l'estratègia de comunicació de l'empresa. La seva feina va ser clau per reforçar la imatge de la marca i consolidar-la com un referent en el sector.

Martín García deixa orfe un equip de treball

Més enllà del seu rendiment professional, els seus companys i amics el recorden per la seva calidesa humana, la seva energia inesgotable i la seva capacitat per inspirar aquells que l'envoltaven. “Martín no només era un gran professional, sinó també una persona excepcional que sempre deixava una marca positiva en els que tenien l'oportunitat de treballar amb ell”, asseguren. L'equip de Beher ha transmès les seves condolences a la família i éssers estimats de Martín García.

En aquest sentit, afirmen que “el seu llegat perdurarà en cada projecte impulsat i en els èxits assolits gràcies al seu lideratge i dedicació”. L'impacte de la seva pèrdua també ha ressonat en el sector carni i en l'àmbit de la comunicació empresarial. Beher ha rebut nombroses mostres de suport i missatges de condol per part de col·laboradors, que han reconegut la tasca de Martín García.

A través d'un comunicat oficial, l'empresa ha volgut retre homenatge al seu director de màrqueting, emfatitzant el buit que deixa en l'organització i el sector. “Martín va ser una figura clau en la projecció de Beher. La seva creativitat, visió estratègica i passió per l'excel·lència van marcar un punt d'inflexió en la nostra comunicació", escriuen.

Un comunicat molt emotiu

Tot això ha contribuït a què "la nostra marca continuï sent un referent en el sector”, ha expressat l'empresa en el seu missatge. El comunicat conclou amb un missatge emotiu: “Martín, la teva llum seguirà guiant-nos. Descansa en pau”.

Sens dubte, unes paraules que estan carregades de tristesa i sinceritat. Ningú espera la mort d'algú tan jove i ple de vitalitat i, molt menys, per un problema de salut tan sobtat. El llegat de Martín García es queda per sempre entre els que el van conèixer i que ara han d'honorar-lo de per vida.