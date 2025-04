Nou accident aeri a Nova York després de la tragèdia de la família catalana: un mort

Nova York torna a ser escenari d'una nova tragèdia aèria. Aquest dissabte, una avioneta bimotor s'ha estavellat a l'estat novaiorquès, deixant almenys una víctima mortal. El sinistre ocorre en plena commoció per la recent mort d'una família catalana en un altre accident aeri ocorregut també a la regió.

L'Administració Federal d'Aviació (FAA) ha confirmat que una aeronau model Mitsubishi MU-2B s'ha estavellat al voltant de les 12:15 del migdia (hora local) prop de Copake, al nord-est de l'estat de Nova York. L'aparell transportava dues persones quan es dirigia a l'Aeroport del Comtat de Columbia, situat a la ciutat de Hudson.

Un nou accident aeri a Nova York deixa un mort

Segons ha detallat l'Oficina del Sheriff del Comtat de Columbia, una de les persones que viatjava a l'avioneta ha perdut la vida. De moment, no s'ha facilitat la identitat de la víctima ni informació sobre l'estat del segon ocupant.

La zona de l'impacte ha estat acordonada i els serveis d'emergència treballen per esclarir les causes de l'accident. La FAA i la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) ja han obert una investigació per determinar què va provocar la caiguda de l'avió.

Dues tragèdies en la mateixa setmana a Nova York

Aquest nou accident d'avioneta es produeix en un context especialment sensible. Tot just han passat uns dies des de la tragèdia que va commocionar Espanya i els Estats Units. El dijous 10 d'abril, sis persones van perdre la vida en caure l'helicòpter turístic en què viatjaven al riu Hudson, una zona freqüentment sobrevolada per aquest tipus d'aeronaus.

Les víctimes eren un matrimoni català i els seus tres fills, naturals de Barcelona. El pare, Agustín Escobar, era exdirector executiu a Siemens, i la seva esposa, Mercè Camprubí Montal, també ocupava un càrrec directiu a Siemens.

L'helicòpter, un Bell 206L-4 LongRanger IV operat per New York Helicopter Charter Inc., va enlairar-se de l'heliport de Downtown Manhattan a les 14:59 hores. Després d'aproximadament 18 minuts de vol, es va estavellar al riu Hudson prop de Newport, Nova Jersey.

Testimonis presencials van informar que l'helicòpter es va desintegrar a l'aire abans de caure a l'aigua. I els equips d'emergència van recuperar els cossos de les sis persones a bord.

La successió d'accidents en tan pocs dies ha encès les alarmes al voltant de la seguretat dels vols de petita escala a Nova York. La FAA ha insistit que s'apliquen controls rigorosos a aquest tipus d'operacions. En ambdós casos, s'espera que les investigacions aportin una mica de llum als fets i ajudin a evitar noves tragèdies.