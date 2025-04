Comunicat urgent després de l'accident de la família catalana a Nova York: 'No hi...'

Una tragèdia sacsejava Nova York el passat dijous, quan un helicòpter es va estavellar al riu Hudson, emportant-se la vida de sis persones. Entre elles, una família catalana formada per Agustín Escobar, la seva esposa Mercè Camprubí i els seus tres fills petits.

El vol va enlairar-se al voltant de les 15:00 des de l'heliport de Downtown Manhattan, amb un recorregut turístic que va incloure l'Estàtua de la Llibertat. Aproximadament 18 minuts després de l'enlairament, el pilot va informar per ràdio la seva intenció de tornar a l'heliport per proveir-se de combustible.

Poc després, l'helicòpter va patir una desintegració en ple vol, perdent el rotor principal i la cua, i va caure al riu Hudson. Tots els ocupants, entre els quals hi havia la família catalana Escobar Camprubí, van ser declarats morts al lloc. ​

El dolorós missatge de les famílies després de l'accident a Nova York

Enmig d'aquest tràgic succés, les famílies Escobar Cañadas i Camprubí Montal han decidit compartir un missatge carregat d'emocions. En aquest, han aprofitat per recordar i honorar els seus éssers estimats, i també agrair tot el suport rebut.

"Volem expressar-vos el nostre més profund agraïment davant les massives mostres de condol i suport rebudes en aquestes últimes hores". Així ha començat la família un comunicat que desitjarien no haver hagut de fer mai. "No hi ha paraules per descriure el que estem vivint, ni per agrair l'afecte rebut".

En el seu escrit, les famílies han volgut recordar Agustín, Mercè i els seus tres fills com una família feliç i compromesa. Persones properes i entranyables que deixaran una empremta inesborrable en els cors de qui van tenir la sort de conèixer-les.

Amb el missatge, les famílies han compartit una fotografia que ràpidament es va fer viral. A la imatge, Agustín, Mercè i els fills apareixen somrients a Times Square, símbol de la felicitat i la unitat que sempre els va caracteritzar. "Són moments molt difícils, però l'optimisme i l'alegria sempre han caracteritzat la nostra família", expressen, amb l'esperança que la seva memòria es mantingui viva.

"Volem guardar el record d'una família feliç i unida, en el moment més dolç de les seves vides. Han marxat junts, deixant una empremta inesborrable entre tots els seus familiars, amics i coneguts".

La família, a més, ha anunciat que ja s'han desplaçat a Nova York per repatriar els cossos. "En els pròxims dies us farem arribar els detalls de la cerimònia de comiat", han assegurat. "Però mentrestant preguem el màxim respecte a la intimitat, per l'impacte global que ha tingut aquesta tragèdia i la implicació dels tres menors".

Continuen investigant les causes de l'accident

El tràgic accident continua sense aclarir-se. En aquests moments, un equip de 17 persones treballa al lloc de l'accident, recuperant tant els cossos de les víctimes com l'helicòpter sinistrat. Els bussejadors dels bombers, que han estat fonamentals en l'operació, han aconseguit treure de l'aigua les víctimes, i el pilot, Seankese Johnson, un veterà militar de 36 anys.

Les autoritats continuen amb la investigació, però l'únic clar és que una tragèdia ha marcat un abans i un després en la vida de les famílies afectades. Agustín Escobar, qui es trobava a Nova York per motius laborals, estava gaudint d'un moment en família.

Després de visitar les oficines de Siemens a Pittsburgh, havia decidit aprofitar la seva estada a la ciutat per fer turisme amb l'esposa i fills. Tràgicament, el dia de l'accident coincidia amb l'aniversari d'un dels petits.