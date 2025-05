Commoció a Alacant: Mor de forma tràgica Fran Llorens, un bomber de només 34 anys

El cos de bombers de la província d'Alacant viu moments de profund dolor. Aquest dissabte es va confirmar la mort de Fran Llorens, un bomber de 34 anys del parc de Benidorm. El jove va perdre la vida en un accident, quan escalava al Pirineu francès, una activitat que estimava profundament.

El Consorci Provincial de Bombers va confirmar la notícia a través d'un comunicat a les xarxes socials. "Lamentem profundament la pèrdua del nostre company i amic Fran Llorens, en un accident d'escalada al Pirineu francès", van expressar a Twitter. La notícia ha provocat una onada de missatges de suport, tant de companys com de ciutadans.

Un company exemplar i una passió que marcava la seva vida

Fran era un bomber estimat i molt respectat entre els seus companys. Feia anys que prestava servei a Benidorm, i la seva actitud era sempre positiva. "Era dels que sempre feien un pas endavant, tant en una emergència com en el dia a dia", va recordar un dels seus fidels companys.

Natural de la província d'Alacant, era també un apassionat de la muntanya. L'escalada era la seva gran afició, una forma de connectar amb la natura i superar-se. A les seves xarxes socials compartia amb freqüència imatges dels seus ascensos, mostrant sempre respecte per l'entorn.

El Consorci de Bombers va destacar el seu comportament professional i el seu tracte: "Va ser exemple de comportament professional i de tracte als altres. Va honorar l'uniforme deixant una empremta inesborrable al parc de Benidorm", van escriure. Per a aquells que el coneixien, era molt més que un company: era un amic, un referent, una persona propera i generosa.

Homenatges i tristesa a tota la comunitat

La commoció ha estat immediata. Des d'altres parcs de la província i col·lectius d'emergències, es van multiplicar els missatges de condol, segons informa Noticias Ciudadanas. Molts el van definir com un "gran professional i millor persona", recordant la seva entrega en cada intervenció i la seva manera de ser.

A Benidorm, la notícia ha impactat amb força, Fran no només era reconegut per la seva tasca com a bomber, sinó per la seva implicació en la comunitat. Participava en simulacres amb escolars, activitats públiques i era habitual veure'l en jornades de portes obertes. "Era una persona molt propera, sempre amb un somriure i disposat a ajudar", afirmava un comerciant del centre.

L'Ajuntament ha anunciat l'obertura d'un llibre de condolences al parc de bombers. Qualsevol persona podrà deixar un missatge a la família o compartir un record. A més, s'espera que en els pròxims dies se celebri un homenatge oficial amb la presència de companys de diferents punts de la província.

La muntanya, que tantes vegades va ser el seu refugi, es va convertir en l'escenari d'una tragèdia. Encara no es coneixen els detalls exactes de l'accident, però el dolor és evident. El seu exemple romandrà en cada emergència i en cada gest solidari d'aquells que continuen la seva tasca.