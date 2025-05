Commoció per la mort d'Aitor Rodríguez, un jove canari de 25 anys: 'Vola alt'

Les localitats d'Ingenio i Telde estan de dol després de la tràgica mort d'Aitor Rodríguez, un jove taxista de 25 anys que va perdre la vida en un accident de moto. La notícia va impactar a tothom, ja que Aitor era molt estimat tant pels seus companys com pels seus clients. La seva pèrdua ha deixat un gran buit i centenars de persones s'han acostat per acomiadar-lo.

Aitor feia només dos anys que treballava com a taxista, professió heretada del seu pare i avi, però havia aconseguit guanyar-se l'afecte de tothom. La seva manera de ser tranquil·la i empàtica va fer que els seus col·legues el recordessin amb afecte. Dijous, el tanatori de Carrizal es va omplir de familiars, amics i companys que van voler donar el condol als pares, Germán i Delia Hernández.

Un jove amb una pau interior especial

L'accident va ocórrer al voltant de les 17:00 hores del dimecres a la GC-192, a prop de l'accés a la platja del Burrero. Al lloc es van desplaçar una ambulància medicalitzada, una altra de suport vital bàsic del SUC, i efectius de la Policia Local i Guàrdia Civil. A la seva arribada, els sanitaris només van poder confirmar la defunció del motorista.

José Santana, company de feina, el va definir com "una persona de qualitat, quelcom inusual per als nois de la seva edat". A més, va afegir que Aitor "tenia una pau interior que era capaç de transmetre, pacient amb tothom, professional".

Santana recorda que mai el va veure discutir: "Creu-me, era una persona molt assenyada, no calia que tinguéssim cura d'ell". Va subratllar també que es va guanyar l'afecte de tothom "per la seva manera de ser, tranquil, amable, afectuós amb tothom, intentant entendre". La seva empatia i la seva capacitat per veure "el costat positiu de les coses" eren característiques que destacaven els qui l'envoltaven, informa La Provincia.

Homenatge i comiat de tots els seus coneguts

Aitor compartia la Llicència Municipal 92 del taxi amb el seu pare Germán, i junts gaudien de la seva afició comuna, el surf. Aquesta passió els unia i era part important de la seva vida. El seu avi, també taxista, era conegut per la seva generositat, "era dels que si veia un veí que no tenia molts diners el portava sense cobrar-li", va explicar un company.

Durant tot el dijous, el tanatori de Carrizal va rebre desenes de persones. Un conegut de Aitor va informar "per voluntat dels companys demà sortirà una caravana de taxis de Telde i Ingenio des del tanatori fins al crematori a Maspalomas". La família agraeix el gest i s'espera que la incineració es realitzi avui, 16 de maig, a les 21:00 hores.

A les xarxes, un conegut va deixar un darrer missatge a Aitor: "Vola alt, Aitor, com quan solcaves les onades amb aquesta força teva, única, a cada racó del planeta". La defunció d'Aitor Rodríguez és una pèrdua que commou tota l'illa de Gran Canària. El seu record romandrà sempre viu gràcies al seu caràcter bondadós i la petjada que va deixar en tots els que van conèixer-lo.