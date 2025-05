Gir de 180 graus sobre el tràgic accident d'autobús a La Gomera: 'No està...'

Aquest dimarts, 13 de maig, l'illa de La Gomera va ser escenari d'un tràgic accident d'autobús que va deixar tothom en xoc. El vehicle, de la línia 3 del servei de transport públic, va bolcar a la carretera GM-2, en el tram de la corba El Cristo. En aquell moment, al seu interior viatjaven 21 persones, que van veure com l'autobús perdia el control i es precipitava diversos metres.

Al principi, l'incident semblava ser un accident més en una carretera de difícil accés. No obstant això, els detalls que han sortit a la llum durant la investigació indiquen que una de les principals causes va ser la fallada en les barreres de contenció. Les imatges de l'accident i les primeres observacions suggereixen que les barreres no van ser capaços de frenar la caiguda del vehicle, com s'esperaria.

La ineficàcia de les barreres per evitar el tràgic accident

Segons diversos especialistes, la barrera de "metall i fusta" no va complir amb les exigències de seguretat que marca la normativa europea, informa El Español. "No està dissenyat per aturar un vehicle pesant com un autobús. En lloc de frenar, va permetre la seva sortida completa de la via amb conseqüències fatals", va assegurar un alt comandament de la Guàrdia Civil.

La barrera, aparentment feble i probablement instal·lada fa anys, no va poder evitar que l'autobús bolqués. "Més que frenar-lo, van potenciar la caiguda", va assenyalar, afegint que, si hagués estat més moderna i estigués millor ancorada, podria haver mantingut el vehicle a la calçada. Malgrat les revisions tècniques de l'autobús, les infraestructures viàries de la zona no semblen estar adaptades per evitar aquest tipus de tragèdies.

Un operatiu de rescat complex pel gran nombre d'afectats

La resposta dels serveis d'emergència va ser immediata, però la complexitat del rescat no va permetre una intervenció ràpida en tots els casos. Tres ambulàncies medicalitzades, un helicòpter i diversos equips de rescat es van traslladar al lloc, una àrea allunyada dels centres urbans. Els ferits van ser traslladats a l'Hospital Nuestra Senyora de Guadalupe, on van rebre atenció mèdica urgent.

L'accident va deixar una víctima mortal, una dona de 73 anys que va morir a l'acte, i diversos ferits de diversa gravetat. Entre ells, tres persones van ser ingressades en estat greu, mentre que altres quatre van rebre lesions moderades. La investigació continua per esclarir les causes exactes del sinistre, encara que les deficiències en el sistema de protecció lateral semblen haver tingut un impacte considerable en la magnitud de l'accident.

Aquest tràgic succés ha posat en evidència les deficiències de les infraestructures viàries de La Gomera, on la seguretat dels sistemes de contenció és qüestionada. L'illa, amb només 22.000 habitants, mai havia estat escenari d'un accident d'aquesta magnitud, la qual cosa ha deixat una sensació d'incertesa i tristesa entre residents.