Molt tràgic: tristesa a Astúries per la mort de Joel Girado, un futbolista de 20 anys

La tristesa ha sacsejat l'esport asturià amb la notícia de la mort de Joel Giraldo González, un futbolista de només 20 anys. El jove va perdre la vida el passat dissabte, quan la seva motocicleta va impactar frontalment contra una autocaravana a Cabranes, Astúries. El sinistre va tenir lloc a la carretera AS-255 i la mort de Joel ha generat una gran commoció entre familiars, amics i companys.

Des de molt petit, Joel va estar vinculat al futbol i va arribar a formar part del Real Oviedo des de la categoria benjamí. Al llarg de dotze anys va defensar els colors del club, on era molt estimat tant pels seus companys com pels seus entrenadors. El seu pare recordava que "vivíem a prop del camp i sempre celebrava els gols", una passió que el va acompanyar fins al final.

Una jove promesa estimada per tothom

Durant la seva etapa a l'Oviedo Juvenil, Joel Giraldo es va guanyar el respecte de tothom per la seva qualitat esportiva i personal. Paco Fernández, un dels seus entrenadors, va afirmar que era "un noi dels que deixen empremta", no només pel talent, sinó per la seva bonica manera de ser. "Era una bellíssima persona, algú extraordinari a qui tothom li tenia molta estima", va assegurar amb emoció, segons informa Canarias7.

En el seu últim any a juvenil, Joel es va incorporar al Club Deportivo Covadonga, on va debutar amb el primer equip a Segona RFEF davant el Zamora. El club va lamentar la seva pèrdua a les xarxes: "Lamentem profundament la mort de Joel Giraldo, jugador del DH Cova en la 2023-24". "Enviem una forta abraçada a familiars i amics, descansi en pau".

Jonathan García, vicepresident del Covadonga, va destacar la seva humilitat i generositat: "Era tímid i callat, però ràpid a la dreta i en les assistències". El seu pare el recordava com un jove que "anteposava els interessos dels altres als seus" i que només buscava gaudir jugant en equip. "Li era igual marcar, se sentia bé ajudant", va afegir.

La seva gran passió pel futbol i les motos

Més enllà del futbol, Joel tenia una altra afició, les motos, des de l'any passat havia començat a fer rutes els caps de setmana amb els seus amics. Va ser precisament en una d'aquestes sortides, en el trajecte entre Infiesto i Villaviciosa, on va ocórrer el fatal accident. Pilotava una Honda CBR600 quan, per causes que encara s'investiguen, va col·lidir de front contra una autocaravana.

La Guàrdia Civil va rebre l'avís abans de les 17:00, informant d'un greu accident al quilòmetre 11,1 de l'AS-255, a l'altura de La Encrucijada. Fins al lloc van acudir agents i equips sanitaris, però el jove no va poder ser reanimat i va morir a l'acte. A més de l'equip d'emergències, també es va desplaçar una patrulla de la Guàrdia Civil de Gijón per prendre diligències.

Joel compaginava la seva passió amb els estudis, ja que estava finalitzant el Batxillerat i només li quedaven dues assignatures. També treballava amb el seu pare en una fàbrica de canalons i cobertes, amb la intenció de treure's un títol de Formació Professional. "Era molt treballador", va lamentar el seu pare, que encara no assumeix el que ha passat, explica El Comercio.

Aquest dilluns, a les 18:45, les seves restes seran incinerades al tanatori Los Arenales d'Oviedo. El dolor de la seva família és immens, igual que el del món del futbol, que ha perdut una de les seves promeses més estimades. El seu record romandrà entre aquells que van compartir amb ell el camp, les aules i la vida.