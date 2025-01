Nit tràgica a Madrid i Cantabria: moren 2 noies de 17 anys i una de 15 en 2 accidents

Aquesta matinada, les carreteres espanyoles han estat escenari de dos greus accidents de trànsit que han resultat en la mort de tres menors d'edat, deixant un balanç devastador. Ambdós sinistres, un ocorregut a Madrid i l'altre a Cantàbria, destaquen la tragèdia de vides joves que es perden a les vies.

Una nena de 15 anys mor en un accident a Madrid

A la localitat d'Alcalá de Henares, Madrid, una jove de 15 anys va perdre la vida després d'un brutal accident a l'autopista A2. El cotxe en què viatjava juntament amb altres tres persones va sortir de la via, xocant contra la bionda i un fanal. Els fets van ocórrer al voltant de les 22:00 hores al quilòmetre 38 de l'autopista, en direcció entrada a Madrid.

Al vehicle viatjaven, a més de la difunta, dos homes i una dona d'entre 18 i 19 anys, que miraculosament van aconseguir sortir pel seu propi peu. El Servei d'Urgència Mèdica de la Comunitat de Madrid (Summa 112) va atendre els tres supervivents, traslladant-los amb ferides moderades a hospitals de la regió.

Els bombers van treballar intensament per rescatar el cos de la víctima, que havia quedat atrapat dins del vehicle, i lamentablement només van poder certificar la seva defunció. Una unitat psicològica també va ser desplaçada per oferir suport al lloc. La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per esclarir les causes de l'accident.

Cantàbria plora la pèrdua de dos adolescents de 17 anys

A Cantàbria, només unes hores després, un segon accident es va cobrar la vida de dues noies de 17 anys. El sinistre va ocórrer a la carretera CA-185, a l'altura del punt quilomètric 2, a la localitat de Turieno, a prop de Potes. Segons les primeres investigacions, l'accident va tenir lloc al voltant de les 00:45 hores, en un xoc fronto-lateral entre dos vehicles.

En un dels cotxes viatjaven les dues joves difuntes. També el conductor, que va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, i un copilot que va patir ferides lleus. Les noies, veïnes de Cabezón de la Sal i Santander respectivament, anaven als seients del darrere i portaven posat el cinturó de seguretat.

En el segon vehicle implicat, l'única ocupant era una dona que va resultar amb ferides lleus. Els serveis d'emergències de Cantàbria van mobilitzar la Guàrdia Civil, el 061, personal de manteniment de carreteres i bombers del parc de Tama.