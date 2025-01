Qui era María Salceda Arias, la fundadora d'Indal morta en un tràgic accident

Valladolid acomiadarà aquest dilluns María Salceda Arias, empresària i membre fundador d'una reconeguda família val·lisoletana. La dona va morir el passat dissabte en un accident de trànsit a Cantàbria. La tràgica notícia ha commocionat la ciutat i el seu cercle proper, donada la seva implicació en la vida social i empresarial de la regió.

María Salceda Arias, de 67 anys, va perdre la vida en un accident a l'autovia A-67, a l'altura de Bárcena de Pie de Concha. Durant una pedregada que va provocar una col·lisió múltiple, va baixar del seu vehicle, moment en què un altre cotxe fora de control va impactar contra el seu. L'empresària va ser atropellada i va patir ferides fatals en sortir projectada contra l'asfalt.

En l'accident, que va involucrar set vehicles, van resultar ferides vuit persones més, tres de les quals van haver de ser traslladades d'urgència en helicòpter a l'Hospital Marqués de Valdecilla. María Salceda Arias formava part de la saga fundadora d'Indal, una de les empreses més destacades de Valladolid. El seu pare, Héctor Arias San Vicente, i el seu oncle Leopoldo Arias van crear aquesta companyia el 1950 al barri de Las Delicias.

María Salceda Arias era part indispensable de l'empresa familiar

El que va començar com un modest projecte familiar es va convertir en un referent en el sector de la il·luminació. Junts, van portar Indal a consolidar-se com un líder en innovació tecnològica i disseny de lluminàries. El 2011, l'empresa va assolir un acord amb Philips.

Això va permetre fer un gir i millorar les condicions laborals dels seus treballadors mitjançant una generosa donació de part dels beneficis de la venda. Encara que María Salceda Arias no va assumir un rol de lideratge directe a l'empresa, es va mantenir vinculada al seu llegat familiar. Des del seu paper, participava en activitats i fomentava la cohesió de la família, per la qual cosa no hi ha dubte que el seu paper era fonamental.

Per la seva banda, el seu germà Federico Arias, era un altre destacat membre d'aquesta saga empresarial. Actualment, és propietari del Club Raqueta Valladolid, un important complex esportiu situat als voltants del Parc de les Contiendas. A més de la seva vida a Valladolid, María Salceda Arias mantenia una especial connexió amb Comillas, Cantàbria.

Una vida consolidada i truncada per un tràgic accident

Allí tenia una segona residència juntament amb el seu marit, metge a Valladolid. Aquesta casa era un lloc de retir i descans que compartia amb familiars i amics. La notícia de la seva mort ha provocat un profund pesar en la comunitat val·lisoletana, que la recorda com una dona propera i amb un fort arrelament familiar.

S'espera que nombroses persones acudeixin al seu comiat, acompanyant els seus éssers estimats en aquest difícil moment. L'accident ha causat especial commoció per la seva dimensió i per la transcendència de la seva víctima mortal. Un exemple més de la màxima precaució que cal prendre a la carretera.