Alarma a Barcelona: la vella tècnica amb què roben molts torna a la ciutat

La sensació d'inseguretat torna a instal·lar-se entre alguns veïns de la ciutat. Als carrers d'un districte popular, un mètode de robatori que semblava cosa del passat ha reaparegut amb força. Encara que els temps canvien, hi ha tècniques que continuen funcionant igual de bé per als delinqüents.

Aquesta vegada, l'objectiu són persones grans que caminen soles o que necessiten suport per moure's. Els veïns del barri de la Verneda, a Sant Martí, han detectat un increment de robatoris al voltant de la plaça de la Palmera. Allí, es repeteix una excusa poc comuna: una taca inesperada sobre el cap de la víctima, el truc serveix per distreure-la i, en aquell moment, aprofitar la confusió per robar.

Un engany disfressat d'ajuda

La tècnica consisteix a generar una situació incòmoda que obligui la persona afectada a aturar-se. Algú li llença una substància sobre els cabells o l'esquena, fent-li creure que ha estat un accident. En aquell moment, apareix una segona persona que, fingint preocupació, s'ofereix a netejar la suposada taca.

Actualment, no es tracta de pintura ni quètxup, com en altres èpoques. Els lladres estan utilitzant mostassa, simulant que es tracta d'excrement d'ocell. “S'ha posat de moda tirar mostassa al cap de la gent gran, sobretot si van amb taca-taca”, comenta un resident a Metropoli.

Mentre la víctima intenta netejar-se, la persona que ofereix ajuda actua amb rapidesa. En qüestió de segons, el lladre aconsegueix treure el mòbil o la cartera sense que l'afectat se n'adoni. És només després, quan revisen les seves pertinences, que descobreixen que han estat robats.

Un clàssic que no perd eficàcia

El truc de “la taca” no és nou, s'ha fet servir durant dècades en moltes ciutats del món, amb lleugeres variacions segons l'època. A vegades el producte canvia, però el mecanisme és sempre el mateix: provocar distracció per facilitar el furt. La vulnerabilitat de les víctimes, especialment si són grans, fa que la tàctica continuï donant resultat.

Un dels casos recents ha afectat una dona de 87 anys, la seva filla va explicar que uns desconeguts s'hi van acostar després de veure que portava alguna cosa als cabells. La van ajudar a netejar-se i van aprofitar per treure-li tot el que portava de valor. Pocs dies després, una altra veïna va patir un robatori similar a pocs carrers de distància.

Tot i que no existeixen estadístiques oficials sobre aquesta modalitat a Sant Martí, els Mossos d'Esquadra ja han advertit en el passat sobre tècniques similars. A l'hivern, els lladres s'aprofiten de l'abric i de les butxaques. A l'estiu, opten per objectius més visibles com el coll o el cap.

Des del barri, els veïns demanen més vigilància a les zones on solen operar aquests delinqüents. També reclamen campanyes de conscienciació per avisar la gent gran que no acceptin ajuda de desconeguts al carrer. Una simple taca pot convertir-se en la porta d'entrada a un robatori silenciós.