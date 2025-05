Rafael, l'acusat de matar a cops la dona, Leonor, i conviure amb el cos durant 8 mesos

El barri barceloní de Nou Barris està consternat des que diumenge passat va aparèixer el cos sense vida de Leonor. La policia creu que la dona, que aquest mateix dissabte hauria fet 57 anys, va ser brutalment assassinada per la seva parella, Rafael. L'home, que va arribar a confessar parcialment els fets, si bé posteriorment va canviar de versió, va conviure amb el cadàver durant vuit mesos.

El cos de la dona va ser trobat en un estat avançat de descomposició al domicili que tots dos compartien a Nou Barris, Barcelona. El relat de la història és, com a mínim, macabre, tal com expliquen des de La Vanguardia. I és que el cadàver va ser trobat embolicat en capes de paper film i cinta americana amagat sota un matalàs en una habitació.

Els forenses han determinat que la dona va morir per diversos cops al cap, una agressió que s'hauria produït al setembre. Rafael, de 55 anys, va explicar que la dona "va aparèixer morta" i que va amagar el cos per por de ser acusat. Tanmateix, la jutgessa va qualificar la seva versió d'"inversemblant" i va ordenar presó provisional sense fiança per un presumpte delicte d'homicidi.

Una escena del crim que ha sorprès la investigació

L'escena del crim era dantesca: el pis es trobava en un estat de caos i brutícia extrema. Tot plegat amb restes de consum de drogues escampades per tot el domicili. La policia treballa ara en la identificació del cos mitjançant la regeneració d'empremtes dactilars, tot i que tot apunta que es tracta de Leonor.

Veïns del número quatre del carrer Perafita recorden la víctima com una dona dominada i atemorida. Asseguren que feia mesos que no se la veia, des de l'octubre, quan el seu deteriorament físic era evident. Així ho han explicat des de El Caso, on asseguren que el cas d'aquesta parella ja era un punt de debat entre els veïns.

"Era un esquelet caminant", comentava una veïna, que va relatar entre llàgrimes com en una ocasió va trobar Leonor despullada, demanant ajuda. Però Rafael va aparèixer i la va obligar a marxar. Alguns veïns asseguren haver trucat al 112 en múltiples ocasions pels crits i agressions que sentien.

La policia no té constància de denúncies per maltractament

Amb tot, la policia ha confirmat que no consten denúncies oficials relacionades amb aquest domicili. Sí que s'ha confirmat que dues veïnes van denunciar Rafael per comportaments violents i un patró d'intimidació i amenaces. Per la seva banda, Leonor, mare de tres fills, havia estat expulsada de casa seva en diverses ocasions per Rafael.

Tanmateix, sempre tornava. Un dels seus fills fins i tot la va ajudar l'última vegada que va ser feta fora. Malgrat els advertiments, ningú va poder evitar el desenllaç fatal.

El crim va sortir a la llum quan Rafael va trucar al seu germà diumenge: "Leonor ja ho ha fet, jo també mataré". El seu germà va alertar la policia catalana, que va enderrocar la porta i va descobrir el cos. Ara, la investigació se centra a esclarir tots els detalls d'aquest horror silenciós que es va prolongar durant vuit mesos.