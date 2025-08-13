Tragèdia a València: mor una nena de 6 anys en ser atropellada per una ambulància
La menor va travessar amb el semàfor en vermell i el conductor del vehicle sanitari no va poder fer res per evitar l'impacte
Una tragèdia va tenir lloc ahir, dimarts 12 d’agost, al centre de València al voltant de les 17 hores. Una nena de només sis anys va perdre la vida després de ser atropellada per una ambulància a la plaça de Sant Agustí, un dels punts més concorreguts de la ciutat. El succés, que ha commocionat veïns i vianants, es va produir quan la petita va creuar la calçada quan el semàfor estava en vermell per als vianants.
El vehicle sanitari circulava en direcció al carrer de Sant Vicent Màrtir. Segons alguns testimonis, la menor va sortir sobtadament d’entre uns contenidors, cosa que va reduir dràsticament la visibilitat del conductor.
Tot i que l’ambulància anava a velocitat reduïda, l’impacte va ser inevitable. La mare de la nena, que caminava al seu costat, va intentar advertir el conductor agitant els braços, però la menor va acabar sent envestida.
La menor va entrar en aturada cardiorespiratòria després del fort impacte
El conductor, pertanyent a l’empresa Civera, va girar la vista cap a la vorera on es trobava la mare, sense arribar a adonar-se de la presència de la menor. Quan la nena ja havia superat la part dreta del vehicle, les rodes del lateral esquerre la van atrapar, causant-li lesions molt greus.
Immediatament, els tècnics sanitaris que anaven a bord, juntament amb una patrulla de la Policia Autonòmica que passava pel lloc, van iniciar maniobres de reanimació. Durant gairebé dues hores, els equips mèdics van intentar estabilitzar-la. La petita va entrar en aturada cardiorespiratòria fins a quatre vegades, segons assenyalen des de Las Provincias.
Dues ambulàncies del SAMU i agents de la Policia Local, Nacional i de la Generalitat van acudir al lloc. La tensió era màxima entre els presents. Familiars de la menor, visiblement afectats, esperaven notícies. La mare, desconsolada, romania asseguda a terra, recolzada en un vehicle.
Va acabar perdent la vida a l’hospital
Finalment, cap a les 19 hores, la nena va ser traslladada a l’Hospital La Fe de València en una operació custodiada per patrulles policials. Allà, els sanitaris només van poder confirmar la seva defunció. El dolor entre els familiars era evident.
Fonts policials van indicar que l’ambulància circulava de manera correcta i que el conductor no va tenir opció d’evitar l’atropellament. Les primeres investigacions apunten que la menor es va desprendre de la mà de la mare i es va avançar, travessant el carrer sense que la poguessin aturar.
La unitat de Policia Judicial de Trànsit investiga les circumstàncies exactes del succés. Les càmeres de trànsit haurien enregistrat el moment de l’accident, cosa que permetrà analitzar cada detall.
Més notícies: