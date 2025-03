Vodafone queda en ridícul després d'un error garrafal: han de donar explicacions ja

Vodafone ha protagonitzat un error majúscul que ha deixat en evidència la seva falta de control i gestió. Una usuària, que havia abandonat la companyia fa vuit anys, ha estat acusada injustament d'un deute de 420 euros que mai no va existir.

Aquest tipus d'actuacions no només afecten la reputació de l'empresa. A més vulneren els drets dels usuaris de manera greu. El que va ocórrer amb aquesta usuària és un clar exemple de com una mala gestió pot resultar en un veritable escàndol.

El 2012, l'afectada va decidir canviar-se de companyia telefònica, sense deixar cap pagament pendent. Tanmateix, el 2020, l'empresa de recobrament Intrum va començar a exigir-li el pagament d'un deute fals. Al·legava que devia 420 euros a Vodafone.

Encara que en aquell moment la dona ja havia complert amb els seus compromisos, no va ser fins al 2024 quan la situació va empitjorar. En aquell any, l'usuària va rebre una segona carta d'Intrum. En ella se li instava a pagar la quantitat reclamada, a més d'amenaçar-la amb portar-la als tribunals si no complia.

Vodafone reclamava un deute fals

Aquest tipus de reclamacions errònies són cada cop més freqüents i posen en perill la confiança dels usuaris en les companyies. Davant aquest abús, la dona afectada va decidir acudir a Facua Huelva, perquè l'ajudessin a resoldre la situació. La sol·licitud era clara: que Vodafone anul·lés el suposat deute i deixés d'enviar amenaces a l'afectada.

L'equip jurídic de Facua no va trigar a actuar. En primer lloc, van reclamar a Vodafone que aclarís a Intrum que no existia cap deute pendent. A més, es va exigir que la companyia de telecomunicacions instés Intrum a cessar en l'enviament de noves comunicacions a l'afectada.

Però la situació va ser encara més greu quan l'organització va decidir denunciar Vodafone davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Havia facilitat informació personal de l'usuària a Intrum sense justificació alguna.

El fet que l'operador hagi cedit les dades a una empresa de recobrament sense tenir un deute real per reclamar és un incompliment de la normativa. A més, segons el Codi Civil, els deutes prescriuen als cinc anys si no hi ha un termini especial establert. En aquest cas, la reclamació es va realitzar vuit anys després del suposat venciment del deute.

Vodafone ha d'actuar amb més rapidesa

El més preocupant d'aquesta situació és que Vodafone no només va cometre un error greu. A més va mostrar una falta de responsabilitat en no resoldre el problema ràpidament.

Les empreses han de ser més curoses a l'hora de gestionar les dades personals dels seus usuaris. Però també assegurar-se que les reclamacions que realitzin siguin justes i estiguin basades en fets reals. L'actuació de Vodafone en aquest cas no només ha estat desastrosa per a l'afectada, sinó que també ha danyat la imatge de l'empresa.