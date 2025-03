Movistar fa marxa enrere i convenç molts clients: era més que necessari

Movistar ha reconegut finalment un error que portava repetint des de fa anys i que afectava molts dels seus clients. Es tractava de la necessitat de renovar els seus routers.

Encara que la companyia ha estat líder en el sector de la fibra òptica, hi havia quelcom que seguia quedant enrere: el router HGU. Era un dispositiu que ja no estava a l'altura de les necessitats actuals de connectivitat. Si bé fa gairebé tres anys que Movistar va començar a instal·lar el model Smart WiFi 6 en algunes llars, la renovació no arribava de manera generalitzada.

Ara, la companyia ha decidit oferir aquest nou router de forma automàtica a tots els seus clients. Abans que fos massa tard i molts consideressin canviar-se de companyia.

Movistar s'havia quedat enrere

Quan Movistar va llançar el router HGU, aquest va ser un avenç significatiu per als usuaris. Fins aquell moment, les funcions de connexió a Internet i WiFi es distribuïen en tres dispositius. El punt de terminació òptic de la xarxa, el router per a la connectivitat a la llar i el punt d'accés WiFi.

El router HGU va aconseguir concentrar totes aquestes funcions en un sol equip. Així es va aconseguir simplificar la instal·lació i millorar l'experiència dels usuaris.

No obstant això, amb el pas dels anys, l'HGU va començar a quedar-se enrere davant dels avenços de la competència. La velocitat de connexió, la cobertura WiFi i l'eficiència energètica del dispositiu ja no eren suficients. Mentre que altres companyies avançaven en la qualitat dels seus routers i els seus serveis de fibra, Movistar seguia confiant en un equip que no complia amb les expectatives.

A finals de 2023, Movistar va començar a oferir el Smart WiFi 6 en les seves tarifes més Premium de fibra. Era una proposta que millorava l'experiència de connexió gràcies a la incorporació de l'estàndard WiFi 6. Aquest router permet una major velocitat, millor eficiència i redueix la latència en comparació amb el WiFi 5 de l'HGU.

Aquest router més avançat va arribar primer als nous usuaris que contractaven les tarifes més altes de fibra. No obstant això, la companyia no va trigar a adonar-se que, per mantenir-se competitiva, era necessari oferir el Smart WiFi 6 a més usuaris.

Així, Movistar va començar a estendre aquest router a totes les tarifes, incloses les de només fibra, mòbil i televisió. Avui en dia, tots els plans de miMovistar inclouen el Smart WiFi 6 de forma automàtica, sense importar la velocitat contractada.

Movistar sabia que la renovació era necessària

Movistar es va adonar que no podia seguir ignorant les necessitats dels seus clients. En un mercat en constant desenvolupament, amb una competència ferotge, els usuaris de fibra ja no podien conformar-se amb aquest router.

Molts d'ells van començar a amenaçar amb canviar-se de companyia si Movistar no adaptava els seus serveis a les exigències del mercat. Amb l'arribada del WiFi 6 i els avenços tecnològics en la connectivitat, els clients demanaven un router més eficient, ràpid i amb millor cobertura.