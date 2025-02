El missatge de Vodafone que dona un gran respir a molts: feia mesos que ho reclamaven

Molts usuaris de Vodafone s'han sentit una mica frustrats en els últims mesos. Sobretot en veure que les promocions i ofertes especials de la companyia se centraven principalment a captar nous clients.

Per a aquells que fa temps que són clients fidels de la marca, aquestes ofertes els generaven cert malestar. I és que ells no tenien accés a elles. No obstant això, l'operador ha volgut tranquil·litzar la seva base de clients més lleials i els ha enviat un missatge clar.

També ells podran accedir a promocions atractives. Aquesta decisió respon a una sol·licitud que feia mesos que es repetia entre molts usuaris.

L'avís de Vodafone als seus clients més fidels

La companyia ha reconegut que moltes persones que ja formen part de Vodafone s'han sentit oblidades. Principalment enmig de campanyes orientades a atreure nous usuaris. Aquestes promocions, que inclouen descomptes en tarifes, dispositius o millores en la cobertura, han estat atractives per a aquells que s'estaven donant d'alta.

No obstant això, deixaven de banda aquells que ja fa anys que són amb l'operador. És per això que ha decidit enviar un missatge clar als seus clients: "Si ets client fidel, també hi ha ofertes per a tu", els venen a dir.

Aquest missatge de Vodafone està dissenyat per calmar els ànims dels usuaris. Tot i ser lleials a la marca, no se sentien prou valorats. Des d'ara, els clients actuals tindran accés a ofertes personalitzades adaptades a les seves necessitats i situació.

La companyia assegura que no és necessari canviar d'operador per gaudir de promocions especials. En ser client habitual, també poden aprofitar beneficis exclusius.

Com accedir a les ofertes personalitzades de Vodafone

Si ets client de Vodafone i no pots accedir a les ofertes de noves altes, no et preocupis. La companyia ha habilitat diverses formes perquè puguis assabentar-te de les promocions disponibles per a clients actuals.

Una d'elles és contactar amb Vodafone directament. Si t'interessa conèixer les ofertes reservades per a clients antics, pots posar-te en contacte amb ells a través de les seves xarxes socials. Només necessites enviar un missatge privat amb les teves dades personals, i l'operador podrà consultar el teu compte per informar-te sobre les promocions actives.

Una altra opció molt còmoda és utilitzar l'aplicació oficial de Vodafone, MiVodafone. Dins de l'app, trobaràs una secció de 'Promocions' que s'actualitza constantment amb les millors ofertes disponibles per als usuaris. És una manera fàcil i ràpida d'assabentar-te de les ofertes sense haver de fer trucades o buscar informació.

A més de les opcions anteriors, sempre pots trucar al servei d'atenció al client de Vodafone. Així serà possible obtenir informació detallada sobre les ofertes exclusives per a clients lleials.

Promocions que s'actualitzen constantment

Vodafone ha volgut deixar clar que les promocions per a clients fidels no són estàtiques ni limitades. La companyia actualitzarà regularment les ofertes disponibles, assegurant que hi hagi alguna cosa per a tothom. Des de descomptes en tarifes fins a millores en els plans de dades, està compromesa a oferir als seus clients actuals les millors opcions.

El missatge de l'operador ha estat clar i directe. Ser un client fidel té els seus avantatges, i ara els usuaris podran accedir a ofertes personalitzades que abans només semblaven estar disponibles per als nous.